ST Lohfelden vor Heimspiel: In Bestbesetzung gegen den TC Großhesselohe 

Wieder mit dabei: Timo Goebel spielt mit der ST Lohfelden am Samstag gegen Großhesselohe.

Lohfelden. In einer Spitzenliga mit nur sieben Mannschaften kann davon ausgegangen werden, dass nahezu jede Begegnung eine Toppartie ist. Das gilt auch für die Tennis-Bundesliga der Herren 30.

Also ist Spannung von Haus angesagt. Als Überraschungsmoment kommt hinzu, dass der Gegner immer erst beim ersten Aufschlag genau weiß, welche der gemeldeten Topspieler auch auf dem Court stehen. Und ein solches Spiel bestreitet die ST Lohfelden am Samstag ab 12 Uhr auf der Anlage am Quellenweg gegen den TC Großhesselohe. Beide Teams stehen mit zwei Siegen und einer Niederlage im Tabellenmittelfeld und brauchen noch einen Erfolg, um ganz sicher nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

„Wir können in Bestbesetzung in das Spiel gegen Großhesselohe gehen“, sagt Lohfeldens Mannschaftskapitän Martin Boulnois. „Und wir sind selbstbewusst genug, dass wir sagen, wir wollen die Münchner schlagen.“ So werden Martin Slanar, der sein letztes Saisonspiel bestreitet, für ihn kommt dann der Lette Adrian Zguns, Rok Jarc, Christopher Amend, Martin Boulnois, Timo Goebel, Alexander Kunick, Christoph Bühren und Mirco Wenderoth zur Verfügung stehen.

Martin Kares kann nach wie vor nicht spielen, versucht aber, die Lohfeldener Mannschaft als Zuschauer zu unterstützen. Der Korbacher hat aufgrund eines Patellaspitzensyndroms (Störung gelenknaher Sehnenansatzpunkte, ähnlich wie ein Tennisarm) starke Knieprobleme. „An Leistungstennis ist nicht zu denken“, sagt Kares. „Aber wenn es meine Zeit erlaubt, bin ich dabei.“ Den TC Großhesselohe schätzt der Korbacher ausgesprochen stark ein. „Lohfelden hat allerdings Heimrecht und mit den Zuschauern im Rücken kann sich die Mannschaft schon eine gute Chance auf den Sieg ausrechnen.“

Kommt Jo Ager?

Der TC Großhesselohe hat bereits im letzten Spiel gegen Aschaffenburg den Schweizer Marco Chiudinelli aufgeboten. Der 36-Jährige gewann 2014 mit der Schweiz gegen Frankreich den Daviscup. Fraglich ist, ob Jo Ager, der schon beim TC 31 und bei den Wilhelmshöhe Open spielte, in Lohfelden dabei ist. Ager hat bis zum 9. Juni noch in der österreichischen Bundesliga für den TC Gleistal (Steiermark) gespielt.

Aber auch ohne die beiden Ausländer hat Großhesselohe mit Maximilian Wimmer, dem Mona-Barthel-Trainer Christopher Kas, Thomas Schliessing, Martin Wetzel, den Hansen-Brüdern und Benedikt Nürnberger eine starke Truppe.