Hessenligist Lohfelden und Trainer Otmar Velte gehen getrennte Wege

Lohfelden. Der FSC Lohfelden und Trainer Otmar Velte gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Fußball-Hessenligist am Montagabend bekannt.

Diesmal ist es wirklich soweit. Bereits nach der Niederlage am vorletzten Wochenende in Frankfurt gab es Gerüchte, Otmar Velte sei nicht mehr Trainer von Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden. Kurz darauf stellten die Verantwortlichen klar: Ein Missverständnis. Aber seit Montagabend ist Velte tatsächlich nicht mehr im Amt. Für ihn übernimmt bis Saisonende der bisherige spielende Co-Trainer Daniel Beyer. Wie kam es dazu?

Der FSC legte eine Negativserie mit sechs Niederlagen in Folge hin. Doch nicht nur das. Vielmehr scheint das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr intakt. Am Samstag unterlag Lohfelden gegen Dreieich zuhause mit 0:5. Lange hatten Velte und die Mannschaft danach die Lage analysiert. Nur noch fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den möglichen ersten Abstiegsplatz. Dies alles nahmen Klub und Trainer zum Anlass, sich am Sonntag zusammenzusetzen.

Am Montag teilten sie dann in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Wir haben vier bis fünf Stunden lang beraten. Sowohl Verein als auch Trainer kamen zum Entschluss, die Zusammenarbeit zu beenden“, berichtet der Vorsitzende Willi Becker und führt weiter aus: „Wir haben in den letzten Wochen alles versucht, dem Trainer, der einen super Job gemacht hat, den Rücken zu stärken. Aber seine Worte kamen bei der Mannschaft nicht mehr an. Wir trainieren perfekt, sind dann im Spiel aber hilflos. Daher wollten wir einen Impuls setzen.“

Diese Sichtweise traf sich mit der des Trainers. „Ich trage die sportliche Verantwortung und glaube, dass es zum Wohl des FSC ist, wenn ich mein Amt abgebe“, erklärte Otmar Velte.

„Entschuldigungen für die Spieler, besonders die sogenannten Führungsspieler, gibt es jetzt nicht mehr“, erhofft sich Becker einen Schub durch den Trainerwechsel. Zumal beim FSC in den kommenden Wochen vier Sechs-Punkte-Spiele anstehen.

Für die restlichen zehn Partien übernimmt Co-Trainer Daniel Beyer die Verantwortung. Als Sportlicher Leiter steht ihm Megdi Tafoski beratend zur Seite. Spielen wird Beyer zumindest vorerst selbst nicht mehr, sondern soll sich voll der neuen Herausforderung widmen. „Erst wenn der Klassenerhalt sicher ist, darf er wieder spielen. Dann setze ich mich auf die Trainerbank“, war der Vorsitzende Willi Becker trotz allem zum Scherzen aufgelegt.

Einen Wunschkandidaten für die nächste Saison hat der Vorstand im Blick. Spruchreif ist noch nichts.

Neben der Trainersuche ist der Vorstand mit einem weiteren Projekt befasst. „Wir wollen zukünftig den Hessenliga-Etat anpassen und leistungsorientierter vorgehen, wirtschaftlicher denken und die Jugendarbeit stärken“, bekundet Becker.