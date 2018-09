Naturschützer sorgen sich um den Vollmarshäuser Teich

Lohfelden. Naturschützer sorgen sich um den Zustand des Vollmarshäuser Teiches. Dabei geht es unter anderem um zu viele Büsche und Pferdedung.

Eigentlich wollen Naturschützer und Gemeinde dasselbe: den neuen Vollmarshäuser Teich als Lebensraumkomplex erhalten und schützen. Über die Details sind sich die Parteien allerdings nicht einig.

„Wir wollen gerne wieder mit der Gemeinde ins Gespräch kommen und dieses wundervolle Biotop erhalten“, sagt Manfred Henkel, zweiter Vorsitzender des Nabu Kaufungen-Lohfelden. Das sei in der heutigen Zeit mit ihrem enormen Artenverlust bei Insekten und Vögeln besonders wichtig. Laut dem Nabu wird der bestehende Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) nicht eingehalten. „Es wachsen hier zum Beispiel zu viel Schilf und zu viele Weiden, die müssten gestutzt und zurückgedrängt werden“, erklärt Henkel. Und zwar am besten noch in diesem Jahr. In seinem momentanen Zustand sei der Teich und das Umland kein ideales Brut- und Rastgebiet mehr für die seltenen Tiere, die in der Vergangenheit gesichtet worden sind.

Bisher hatten die Naturschützer des Nabu und der Lokalen Agenda Arbeitskreis Umwelt und Naturschutz (LAAKUN) mit Unterstützung von Jugendlichen die Fläche gepflegt. Zuletzt passierte das Anfang 2015. Es wäre also mal wieder an der Zeit, findet Henkel, aber auch Dieter Werner von der LAAKUN. „Viele unserer Mitglieder sind inzwischen auch älter. Als Ehrenamtliche können wir die Pflege auf Dauer nicht leisten“, so Werner. Darum habe es vor Kurzem ein Gespräch mit der Gemeinde gegeben. Dabei sei vereinbart worden, dass die Pflege zukünftig von der Verwaltung organisiert wird.

Dirk Gertenbach, in der Gemeinde unter anderem für Umweltschutz zuständig, bestätigt das. „Wir achten auch sorgsam darauf, dass der Pflege- und Entwicklungsplan eingehalten wird.“ Der Plan sehe einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren für das Zurückdrängen der Büsche vor, im nächsten Jahr werde der Bauhof daher zur Tat schreiten. Schäden am Beobachtungsstand seien bereits behoben, und mithilfe von Dieter Werner soll eine neue Infotafel aufgestellt werden.

Ein zweites Problem sehen die Naturschützer bei der Beweidung der Teichwiesen mit Pferden. „Hier sollte ein blühendes Grünland entstehen, das Schmetterlingen und Insekten einen passenden Lebensraum und damit Vögeln Nahrung bietet. Das passiert momentan nicht“, sagt Henkel. Im PEPL sei auch die Beweidung mit Rindern und Schafen vorgesehen, nicht mit Pferden. „Die Pferde waren damals eine Notlösung“, erklärt Werner. Laut Gertenbach war die Suche nach einem Pächter äußerst schwierig. Letztlich sei ein unbefristeter Pachtvertrag abgeschlossen worden.

In den vergangenen Jahren sei die Fläche immer nur wenige Wochen von Mitte Mai/Anfang Juni bis Ende Juli/Anfang August in Abschnitten beweidet und damit nicht überlastet worden.

Die auffälligen, großen Pferdeäpfel-Haufen seien mit Absicht da. Der Kot werde in Haufen gesammelt, kompostiert und dann wieder auf der Fläche verteilt.

Kreissprecher Harald Kühlborn: „Obwohl wir formal keine behördliche Kontrollfunktion für die Vollmarshäuser Teiche haben, gibt es hier eine enge Abstimmung zwischen Gemeinde und Unterer Naturschutzbehörde. Wenn uns Fehlentwicklungen auffallen oder uns gemeldet werden, würden wir die Gemeinde, die für die Umsetzung des Pflegeplanes verantwortlich zeichnet, darauf ansprechen. Derzeit sind uns keine signifikanten Defizite bekannt. So wird zum Beispiel die theoretisch erörterte Eutrophierungsmöglichkeit praktisch dadurch ausgeschlossen, dass die Pferdeäpfel von der beweideten Fläche entfernt werden. Eine Bewaldung ist derzeit auch nicht zu befürchten. Die Wasserstände sind, wie schon von Herrn Bernhard mitgeteilt, stark schwankend und von natürlichen Einflüssen abhängig.“ (mia)