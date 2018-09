Straßenbeiträge: Protest gegen die Gebühren in Lohfelden

Lohfelden. Weil sie genug haben von der Abgabe, luden die Mitglieder der Bürgerinitiative Lohfelden gegen Straßenbeiträge zu einer Kundgebung ein - Betroffene und Politiker kamen.

In Bundesländern wie Hamburg, Berlin oder Baden-Württemberg sind sie abgeschafft: Die Beiträge für Anlieger an die Kommune, wenn eine Straße saniert werden muss. Auch in Hessen setzten sich über 50 Bürgerinitiativen für die Abschaffung ein – unter anderem in Lohfelden. Deshalb hatte die Bürgerinitiative Lohfelden gegen Straßenbeiträge in das Naturfreundehaus zu einer Protestveranstaltung eingeladen. Auch weil die Kommunen seit Mai selbst entscheiden können, ob sie Straßenbeiträge erheben wollen oder nicht.

Circa 120 Besucher hörten sich geduldig die Beiträge der Redner an, die fast alle die Abschaffung der als ungleich, ungerecht und unsozial empfundenen Abgabe forderten. Auch Vertreter aller Parteien waren eingeladen, aber nicht alle waren erschienen. Michael Schreiber, der die Lohfeldener Initiative führt, ärgerte sich auch darüber, dass Politiker der CDU, FDP und Grünen nicht dabei waren. „Gerade die haben doch die Gesetze verabschiedet, aber Stellung nehmen will niemand“, sagt er.

Lohfeldens Bürgermeister Uwe Jäger (SPD) stellte sich den Betroffenen: „Grundsätzlich bin ich auch für die Abschaffung.“ Aber: „Solange die Landesregierung keine akzeptable Gegenfinanzierung garantiert, sind wir als Gemeinde auf die Einnahmen angewiesen“. Härtere Töne schlug Andrea Müller-Nadjm, Gründungsmitglied der AG Beitragsfreies Hessen, an: „Man sollte der Landesregierung das Gesetz um die Ohren hauen. Die Verantwortung den Kommunen in die Schuhe zu schieben, ist eine Frechheit.“ Sie erhielt für ihre Worte lautstarken Beifall. Auch an dem Koalitionspartner der CDU in Hessen übte sie Kritik: „Die Grünen machen sich zum Wasserträger der CDU.“

+ Lohfelden Demo gegen Straßenbeiträge Karin Lein aus Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) ist das Gesicht der Protestbewegung in Hessen. Sie ist auf fast allen Veranstaltungen vertreten. © Lutz Herzog

Abgaben kommen demnächst auch auf Fritz Kickstein aus Vollmarshausen zu, der für die Sanierung der Sudetenstraße seinen anteiligen Beitrag zahlen muss. „Ich bin das ja nicht alleine“, regt er sich auf. „1963 habe ich über 12.000 Euro für Erschließungsgebühren bezahlt und die Straße gehört der Gemeinde. Die Menschen, die hier wohnen, fahren die Straße ja nicht alleine kaputt“, regt er sich auf und geht mit einem Protestschild durch die Reihen. Ruhe geben werden die zahlreichen Bürgerinitiativen wohl nicht – egal wie die Landtagswahl in Hessen im Oktober ausgeht.