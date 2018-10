Wertvolle Autos in Lohfelden und Niestetal gestohlen

Lohfelden/Niestetal. Die Kasseler Polizei sucht nach zwei Autodiebstählen im Landkreis Kassel Ende vergangener Woche weiter nach Zeugen.

Artikel wurde aktualisiert um 16.46 Uhr - In der Nacht zum Freitag entwendeten Unbekannte in Lohfelden einen schwarzen BMW 650i xDrive Gran Coupe im Wert von knapp 70.000 Euro. In der nächsten Nacht klauten Autodiebe in Niestetal eine blauen A6 Avant im Wert von rund 45.000 Euro. Von dem Audi fehlt weiter jede Spur.

Der gestohlene BMW wurde am Freitagabend auf der Raststätte Harz-Ost an der Autobahn 7 von der Polizei sichergestellt. Dort war er wohl von den Tätern zurückgelassen worden. An dem Auto befanden sich noch die Originalkennzeichen KS-KF 650. Nun bitten die Ermittler der Kasseler Kripo mögliche Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen der schwarze 6er BMW in der Zeit zwischen dem Diebstahl und dem Auffinden aufgefallen ist, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die Beamten des K21/22 berichten, entwendeten die Autodiebe den 6er BMW in der Poststraße in Lohfelden in der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 10.20 Uhr, vermutlich mit der Verlängerung der Funkstrecke des im Haus liegenden „Keyless Go“-Fahrzeugschlüssels. So konnten sie das Auto gewaltlos öffnen und starten. Der BMW war dann am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, an der Raststätte Harz-Ost einem Fernfahrer aufgefallen, da er verlassen und unverschlossen über mehrere Stunden an einer Zapfsäule stand.

Vermutlich war dort der Motor des Fahrzeugs ausgegangen oder von den Tätern versehentlich ausgeschaltet worden, sodass er nicht mehr gestartet werden konnte, da der Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe war. Aufbruchspuren konnten bei einer ersten Überprüfung des Autos nicht gefunden werden, was auf die Tatbegehungsweise mit einer Funkstreckenverlängerung hindeutet. Die Spurensicherung wird sich nun dem Wagen annehmen. Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist nach Angabe der Ermittler derzeit auch, wo sich die Täter mit dem gestohlenen Wagen in der Zeit zwischen dem Diebstahl in der Nacht und dem Auffinden des BMW in Niedersachsen erst viele Stunden später am Abend aufgehalten hatten.

Während der BMW noch am gleichen Tag sichergestellt werden konnte, fehlt von dem in der „Alte Straße“ in Niestetal-Sandershausen gestohlenen blauen Audi A 6Avant mit dem Kennzeichen MEG-LB 15 bislang jede Spur. Die Tatzeit des Autodiebstahls lässt sich derzeit auf die Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, eingrenzen. Auf welche Art und Weise die Täter in diesem Fall vorgegangen waren, ist momentan nicht bekannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder denen der gestohlenen 6er-BMW in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Freitagabend aufgefallen ist, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.