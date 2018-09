Marktplatz: Ein Juwel kommt zum Vorschein

Gut 40 Jahre lang genoss der Mercury 8 – 4 Door Sedan aus dem Jahr 1947 die kalifornische Sonne. Dort fristete er im Freien ein wenig beachtetes Dasein.

Der vormalige Besitzer ließ den Oldtimer verkommen, es wurden Teile entfernt und der Rest der viertürigen Limousine – die hinteren Türen sind hinten angeschlagen und öffnen sich nach vorne – befand sich in einem Zustand, der Autofans das Herz bluten lässt.

Vor ungefähr sechs Jahren fand der Mercury seinen Weg nach Deutschland. „Als sich ein Bekannter einen Cadillac in den USA kaufte und diesen in einem Seecontainer verschiffen wollte, brauchte er noch einen ‚Puffer’, um den Cadillac zu sichern, denn die Container sind für zwei Autos ausgelegt“, erzählt Mike Lösche, der Besitzer der Rarität. So hat sein Bekannter den Mercury günstig erstanden und damit den Seecontainer aufgefüllt.

In Deutschland angekommen, hat Mike Lösche den Wagen für 4000 Euro gekauft. Doch auch bei ihm stand er in den vergangenen Jahren nur in der Garage. „Ich wollte ihn wieder flott machen, doch erst fehlte die Zeit, jetzt fällt mir das Schrauben aus gesundheitlichen Gründen schwer“, sagt er. Daher sucht er nun einen neuen Besitzer für den Mercury. Schweren Herzens? „Nicht wirklich – gedanklich habe ich bereits vor zwei Jahren von dem Wagen Abschied genommen, denn es war klar, dass ich die Restaurierung nicht schaffe“, sagt Lösche, der keinen Hehl daraus macht, dass der Mercury im Prinzip komplett neu aufgebaut werden muss. So erinnern im Inneren lediglich Sprungfedern an die vormals durchgehenden Sitzbänke vorne und hinten, die bis zu sechs Personen Platz boten.

Es gibt viel zu tun

Rostspuren legen Zeugnis von der bewegten Geschichte des Oldtimers ab, auch der Boden des Fahrerhauses ist teilweise durchgerostet. Der Motor, ein V8 Flathead mit 4,0 Liter Hubraum und 100 SAE PS (amerikanische PS-Angabe), dreht nicht mehr. Einzelne Teile, wie etwa die Nebelscheinwerfer, wurden entfernt und offenbar als Ersatzteile verwendet. Der Mercury verfügt über hydraulische Trommelbremsen und ein manuelles Dreigang-Getriebe mit Lenkradschaltung – theoretisch ließe sich der Motor sogar noch mit einer Kurbel starten. Trotz des Zustandes lässt sich erahnen, dass unter dem Staub und Rost ein wahres Juwel zum Vorschein kommt.

„Der Wagen ist nichts für Heimwerker oder Gelegenheitsschrauber, man sollte schon Ahnung haben“, gibt Mike Lösche zu bedenken, dem selbst die Möglichkeiten für die notwendigen Karosseriearbeiten fehlen, der aber sagt: „Vor der Technik habe ich keine Angst, da wäre ich beim Wiederaufbau auch gern behilflich.“

Ersatzteile sind noch verfügbar

Das Fahrzeug hat noch einen richtigen Rahmen und die Karosse kann für Reparaturarbeiten abgenommen werden. Die Technik wurde bis Mitte der 60er Jahre gebaut, sodass es noch nahezu jedes Teil zu kaufen gibt. Das Fahrzeug verfügt über Zollpapiere und den Fahrzeugbrief. Die zuständige TÜ Prüfstelle bestätigte, dass eine Einzelabnahme möglich ist.

Eine Alternative zur kompletten Restaurierung wäre das Ausschlachten und der Verkauf in Teilen. „Die Motoren sind rar und werden selbst in defektem Zustand für über 2000 Euro gehandelt. Auch Achsen und Getriebe sind begehrt“, weiß der Besitzer, der für den Mercury als Verhandlungsbasis 4000 Euro aufruft. (Peer Bergholter)