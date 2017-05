Start des Kultursommers Nordhessen: Niester Riesen werden zum Zauberwald

Rundgang am Sonntag, 14. Mai

+ © Kultursommer Nordhessen Fantasievolle Gestalten: Die Darsteller des Theaters Anu geleiten am Sonntag ab 11 Uhr die Besucher an den Niester Riesen in einem einstündigen Waldrundgang. Die Veranstaltung ist zugleich die Eröffnung des Kultursommers Nordhessen. © Kultursommer Nordhessen

Nieste. Die Veranstaltungsreihe Kultursommer Nordhessen startet an diesem Sonntag, 14. Mai, erstmals in seiner fast 30-jährigen Geschichte an den Niester Riesen.