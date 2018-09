Wasserwerk für Kassel ist fertig: Anlage bei Nieste kostete 4,2 Millionen Euro

Nieste/Kassel. Nach sechs Jahren Planungszeit und zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wasserwerk der Städtischen Werke Netz und Service Kassel bei Nieste nun betriebsbereit.

„In den vergangenen Tagen wurden die letzten Filter eingebaut“, sagt Betriebsleiter Tobias Krohne. „Jetzt ist alles fertig“. In der Anlage direkt an der Grenzlinie zu Niedersachsen – gut einen Kilometer westlich von Nieste entfernt – werden künftig etwa 25 Prozent des Kasseler Trinkwassers gewonnen und aufbereitet. Das entspricht in etwa einer Menge von rund 3 Mio. Kubikmetern Trinkwasser pro Jahr.

„Das Wasser stammt aus Quellwasser der Nieste sowie aus drei Tiefenbrunnen“, erklärt Jörg Boedecker, zuständig für die Wassergewinnung bei den Städtischen Werken Netz und Service. Weil sich die Wasserchemie dieser vier Quellen sehr ähnele, stelle die Aufbereitung des Wassers gebündelt in dieser Anlage kein Problem dar.

+ In den sogenannten Flachbettbelüftern wird das Wasser enteisent und entmanganisiert: Links stehen Tobias Krohne (Betriebsleiter) und Jörg Boedecker (Leiter Wassergewinnung) von den Städtischen Werken Netz und Service. © Boris Naumann

Von Natur aus hohe Qualität

„Schon von Natur aus hat das Wasser eine sehr hohe Qualität und kann eigentlich schon so getrunken werden“, sagt Andreas Kreher, Geschäftsführer der Städtischen Werke Netz und Service. So müssten lediglich Trübstoffe über Filtration beseitigt werden. Zudem werde in sogenannten Flachbettbelüftern der pH-Wert des Wassers angepasst und das Wasser noch etwas enteisent und entmanganisiert. „Das leistet gefilterte Luft, die einfach über Silikatelemente in das Wasser geblasen wird“, sagt Boedecker.

Die Filtration erfolge anschließend über acht große jeweils sechs Meter hohe und drei Meter breite Tanks, die mit Kiesen und Sanden unterschiedlicher Korngröße gefüllt sind. Diese Kiese und Sande vermögen die Trübstoffe zurückzuhalten. Nach dieser mechanischen Filtration wird das Wasser noch einmal mit UV-Licht bestrahlt. „Dann ist die optimale Trinkwasserqualität erreicht“, sagt Krohne.

Rund 400 Kubikmeter Wasser vermag das neue Wasserwerk pro Stunde aufzubereiten. Das Wasser stammt zu etwa 66 Prozent aus Quellen im Einzugsgebiet der Nieste. Es wird aus 40 unterirdischen Quellen im Kaufunger Wald über Schächte und Rohrleitungen gewonnen. Stets werde darauf geachtet, dass durch die Wassergewinnung der Wasserstand der Nieste nicht beeinträchtigt werde.

+ Zwei Jahre Bauzeit: Von Außen mutet das neue Wasserwerk wie eine Scheune an. © Boris Naumann

Wasser aus der Tiefe

Die übrigen 33 Prozent des Wassers stammen aus dem Brunnen 3 (siehe Grafik). Dieser Brunnen liefert Wasser aus 200 Metern Tiefe ohne Pumparbeit, „das Wasser stammt aus porösen Buntsandsteinschichten und drückt dort von ganz alleine nach oben“, sagt Krohne (artesischer Brunnen). Die jeweils 285 Meter tiefen Brunnen 1 und 2 seien ebenfalls Tiefenbrunnen und dienen der Reserve. „Je nach dem wie viel oder wenig Wasser die Quellen liefern, können wir über die drei Tiefenbrunnen die Gesamtwassermenge konstant halten“, sagt Krohne.

Vorteil sei auch, dass das neue Wasserwerk immer noch höher liege als die Trinkwasser-Verteilstelle Tannenwäldchen an der Kölnischen Straße in Kassel. So spare man sich auch hier aufwendige Pumparbeit. Das Wasser fließe einfach das Tal hinab nach Kassel, dort werde es dann ab der Verteilstelle Tannenwäldchen an die tiefer gelegenen westlichen Haushalte in Kassel weitergeleitet.