Zugriff am Mittwochabend: SEK-Einsatz in Sandershausen. Dieses Bild wurde der HNA von einem Augenzeugen zugeschickt. Die Aktion ereignete sich in der der Straße „In den Weiden“. Zwei Männer wurden verhaftet.

Niestetal. Schreck in den Abendstunden: Über einen großen Polizeieinsatz im Niestetaler Ortsteil Sandershausen berichteten Anwohner am späten Mittwochabend gegenüber der HNA.

Aktualisiert am 11.5.2017 um 7.48 Uhr - Gegen 19.30 Uhr habe es nach einem sehr lauten Knall an einem Privathaus in der Straße „In den Weiden“ den Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos gegeben. Augenzeugen berichteten von der Festnahme zweier etwa 30-jähriger Männer und der Durchsuchung des Hauses sowie eines Autos.

Jürgen Wolf von der Pressestelle im Polizeipräsidium Nordhessen für die Stadt und den Kreis Kassel bestätigte am frühen Donnerstagmorgen den Einsatz in Niestetal. Es ging nicht um einen Einsatz gegen Islamisten oder eine andere Art von Terror. Laut Wolf war der Grund ein Betrugsverfahren. Dieses Verfahren leitet das Landeskriminalamt (LKA) in Berlin. Die Kriminalpolizei Kassel half den Kollegen aus der Hauptstadt lediglich. Es lag ein Haftbefehl wegen Betruges aus Berlin vor. Die Beamten aus Kassel wurden für die Behörde in Berlin tätig. Um welche Art von Betrug es ging, ist bislang nicht bekannt. Auch ist nichts über das Alter und die Herkunft der Verhafteten bekannt.

Durch den lauten Knall sei die Alarmanlage eines in der Nähe geparkten Autos angesprungen, schilderte ein Anwohner am Mittwochabend weitere Details am Telefon. Mutmaßlich sei eine Blendgranate eingesetzt worden, so lautete zumindest die Vermutung - genau zu erkennen sei das jedoch nicht gewesen.

Schwarz gekleidete maskierte Einsatzkräfte seien in Zivilfahrzeugen mit Blaulicht, aber ohne Signalhorn in der Straße vorgefahren - erst "ungefähr nach 20 Minuten" habe man einen Streifenwagen der Polizei gesehen. Laut Polizei Kassel wurde mit dieser Vorgehensweise der Überraschungseffekt ausgenutzt, um bei der Verhaftung Erfolg zu haben.

Am Einsatzort wurden den weiteren Augenzeugen-Angaben zufolge offenkundig zur Beweissicherung auch Fotos gemacht - von dem Inhalt diverser Taschen und von einem Wagen. Die beiden Männer im Alter von ungefähr 30 Jahren seien - so lautet die Schätzung der Augenzeugen - schließlich nacheinander festgenommen und weggefahren worden.

Die weitern Ermittlungen liegen beim LKA in Berlin.