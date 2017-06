Unfall in Niestetal: 48-Jährige wurde von Auto erfasst

Niestetal. Eine 48 Jahre alte Frau aus Niestetal ist am Mittwochvormittag in Sandershausen von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat sich der Unfall gegen 10.20 Uhr ereignet. Die 48-Jährige wollte in ihren am Straßenrand der Hannoverschen Straße geparkten Wagen einsteigen. Sie lief in Höhe der Hausnummer 78 um ihr Auto herum und wartete an der Fahrertür, um die vorbeifahrenden Fahrzeuge passieren zu lassen.

Dabei wurde sie vom Auto eines 76-Jährigen aus Kassel, der auf der Hannoverschen Straße in Richtung Staufenberg unterwegs war, erfasst und zu Boden gerissen. Dabei erlitt die 48-Jährige schwere Verletzungen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. In Folge des Unfalls und des Rettungseinsatzes kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Kassel-Ost übernommen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Friso Gentsch