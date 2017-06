Zwei Audis mit Gesamtwert von 97.000 Euro in Niestetal gestohlen

Niestetal. Vermutlich ein und dieselbe Tätergruppe hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Audis im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode gestohlen.

Laut Polizei standen beide Autos, ein hochwertiger blauer A6 Avant und ein schwarzes A5 Coupé, in unmittelbarer Nähe in benachbarten Straßen.

Am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr hatte der Eigentümer des blauen A6 Avant, der einen Wert von über 80.000 Euro hat, den Diebstahl seines im Umbachsweg abgestellten Autos festgestellt. Letztmalig gesehen worden war der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen KS-MS 273 gegen Mitternacht.

Ein zweites Diebstahlsopfer aus Heiligenrode meldete sich ebenfalls am Mittwochmorgen. Ihm hatten Unbekannte in der Breiten Straße das schwarze A5 Coupé mit einem Zeitwert von etwa 17.000 Euro gestohlen. Der Pkw mit dem Kennzeichen KS-F 6219 war ebenfalls im Laufe der Nacht entwendet worden. In beiden Fällen brachte die Fahndung bislang keinen Erfolg.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Heiligenrode verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe oder den Verbleib der beiden gestohlenen Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 0561/91 00 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

