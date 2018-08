Pilotbau der GWH in Baunatal: Mieter ziehen ab September ein

Am Baunsberg entstehen Wohnungen für mehrere hundert Menschen

+ © Dilling Platz für die Tiefgarage: Bagger haben den Hang an der Birkenallee 87 tief aufgegraben. Die Baugrube ist bereits befestigt worden. © Dilling

Baunatal. Baufahrzeuge haben momentan am Baunsberg Hochkonjunktur: Die Wohnungsgesellschaft GWH, angetreten Baulücken in ihrer Siedlung zu schließen und dringend benötigten Wohnraum für mehrere 100 Menschen zu schaffen, unterhält momentan drei Baustellen wie Perlen auf einer Schnur an der Birkenallee.