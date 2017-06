Baucontainer auf Baustellen im Bauna-Tal aufgebrochen

Baunatal/Schauenburg. Mehrere Einbrüche in Baucontainer registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen. Die Beamten des Polizeireviers Süd-West schließen nicht aus, dass es sich um die selben Täter handelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40 000 Euro.

An dem verlängerten Wochenende um Himmelfahrt brachen Unbekannte den Baucontainer auf der Baustelle für das Hochwasserbecken bei Kirchbauna auf, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Aus dem Raum entwendeten sie ein GPS-Gerät im Wert von über 10 000 Euro sowie einen rund 1000 Euro teuren Motorwinkelschleifer.

Außerdem brachen Täter in der Nacht zu Mittwoch in einen Container auf der Baustelle für das Elgershäuser Neubaugebiet Fiedelhof Süd 2 ein. Daraus nahmen sie zwei Vibrationsdämpfer, eine Rüttelplatte, ein Stromaggregat, einen Trennschleifer, einen Winkelschleifer, eine Kettensäge und eine Schmutzwasserpumpe mit. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 25 000 Euro an. (sok)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter: 05 61/91 00.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa