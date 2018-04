Spitzensport mit Handicap: Deutsche Meisterschaft im Behinderten-Tischtennis 

Schauenburg. Der TTC Elgershausen hat die Deutsche Meisterschaft im Behindertentischtennis ausgerichtet. 130 Sportler waren dabei und zeigten beeindruckenden Sportsgeist.

Das Quietschen von Sportschuhen auf Hallenboden und das Ploppen unzähliger Tischtennisbälle lassen beim Betreten der Schauenburghalle auf ein ganz normales Tischtennisturnier schließen. Erst auf den zweiten Blick fällt auf: Die Sportler, die hier die Deutsche Meisterschaft austragen, sind besonders gefordert. Manchen fehlen Arme oder Beine, andere Handicaps fallen weniger ins Auge. Wir waren vor Ort beim Behindertentischtennis.

+ Guido Oliv. © Fischer Eine der Jüngsten im Starterfeld ist Tiziana Oliv. Ihr Vater ist Guido Oliv ist Vorsitzender des TTC Elgershausen, der das Turnier ausrichtet. Die 14-jährige Tiziana wurde mit einer halbseitigen Lähmung geboren, was maßgeblich dazu betrug, dass der TTC vor zwei Jahren die erste Behindertentischtennis-Abteilung in Nordhessen gründete. Für den Vorsitzenden „geht ein Traum in Erfüllung“, wie er sagt. Dann hebt er seinen Arm und sagt: „Ich bekomme schon wieder Gänsehaut.“ Seine Mehrfachfunktion als Organisator, Vater und Trainer zehrt am Nervenkostüm. Am Ende ist die Freude über Tizianas dritten Platz riesengroß.

Fünfmal Gold bei Paralympischen Spielen

+ Jochen Wollmert. © Fischer Etwa 130 Sportler treten in Elgershausen an. Sie sind zwischen 14 und Mitte 60 alt. Eine echte Größe ist auch dabei: Jochen Wollmert, 53 Jahre alt und fünffacher Goldmedaillengewinner bei Paralympischen Spielen. Wollmert genießt die ländliche Umgebung, in der das Turnier stattfindet. „Da ist die Begeisterung im Umfeld viel größer als in Städten“, plaudert er aus seinem Erfahrungsschatz.

+ Seit zwölf Jahren beim Tischtennis: Yannik Rüddenklau aus Calden. Er tritt für die TTG Büßfeld (Vogelsbergkreis) an. © Fischer Wo Wollmert schon mehrfach siegte, will Yannik Rüddenklau noch hin. Der 20-Jährige kommt aus Calden und wird – zum fünften Mal in Folge – Deutscher Meister seiner Klasse. Sein großes Ziel: die Paralympics 2020 in Tokio. Rüddenklau war eineinhalb, als ihm wegen einer Krebserkrankung der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Tischtennis spielt er seit zwölf Jahren. In Elgershausen hat er quasi ein Heimspiel: „Ich spüre etwas mehr Druck, aber es ist schön, Freunde und Familie dabei zu haben“, erzählt er mit strahlenden Augen. Seine Begleiter sind leicht zu identifizieren, sie tragen T-Shirts mit seinem Namen.

Wenige reine Behindertensportvereine

Viele der Behindertensportler trainieren in Vereinen mit Regelsportlern zusammen. Zum einen, so erklärt es Wollmert, sei man dort besser gefordert, weil es mehr und leistungsstärkere Trainingspartner gebe. Zum anderen gibt es einfach noch nicht viele reine Behindertensport-Abteilungen im Tischtennis. Auch Rüddenklau trainiert beim TTC Hofgeismar, für Wettkämpfe wird er allerdings von der TTG Büßfeld gemeldet, die seit 2006 eine Abteilung für Sportler mit Handicap hat.

Auch Jörg Markus hat immer mit Nicht-Behinderten trainiert. Der 59-Jährige hat nach einem Unfall vor 39 Jahren keine Arme mehr und spielt seit 30 Jahren Tischtennis. „Sich zu motivieren und mit dem Handicap umzugehen, muss jeder mit sich selbst ausmachen“, sagt er. Für den Nachwuchs hat er einen einfacher Tipp, der nicht unbedingt etwas mit der Behinderung zu tun hat: „Wer früher anfängt, wird früher cool.“

Prothesen sind Hilfsmittel und Herausforderung zugleich

Die großartige Leistung der Spieler an diesem Tag in Elgershausen wird offensichtlich, wenn verschiedene Techniken zum Einsatz kommen, die Handicaps ausgleichen. Jörg Markus hat keine Hände, mit denen er aufschlagen könnte. Deswegen hat er an seiner Prothese eine Art Eierbecher, mit dem er den Ball hochwirft. Ein anderer wirbelt gleichzeitig mit Schläger und Gehhilfe um die Platte.

+ Spielt mit einer Prothese: Jörg Markus. Gut zu erkennen ist die Vorrichtung, mit der er den Ball zum Aufschlag hochwirft. © Fischer

Dass die Sportprothesen aber nicht immer nur Hilfsmittel sind, wird bei Rüddenklau klar: Seine Muskulatur in Beinen und Rücken brauchte eineinhalb Jahre, um sich an die neue Prothese zu gewöhnen. Mit ihr will er aber schon bald große Erfolge feiern.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Damen-Einzel, offene Klasse: 1. Marlene Reeg (Büßfeld)

Damen-Einzel, Klassen 6+7: 1. Bente Harenberg (Eckernförde) ... 3. Tiziana Oliv (Elgershausen)

Damen-Einzel, Klassen 9+10: 1. Marlene Reeg (Büßfeld)

Damen-Einzel, Klasse AB: 1.Christel Locher (Büßfeld)

Herren-Einzel, offene Klasse: 1. Jan Brinkmann (Solingen)

Herren-Einzel, Klasse 6: 1. Thomas Kusiak (Heist)

Herren-Einzel, Klasse 7: 1. Jochen Wollmert (Düsseldorf)

Herren-Einzel, Klasse 8: 1. Johannes Urban (Thiede)

Herren-Einzel, Klasse 9: 1. Yannik Rüddenklau (Büßfeld) ... 3. Frederic Peschke (Elgershausen)

Herren-Einzel, Klasse 10: 1. Lion Bauer (Heuchelheim)

Herren-Einzel, Klasse AB: 1. Mika Winnen (Gelsenkirchen)

Herren-Doppel, Klasse 10: ... 2. Lion Bauer/ Yannik Rüddenklau

Heuchelheim/Büßfeld)

• Ausführliche Informationen zu den Wettkampfklassen, die sich nach der Art der Behinderung richten, gibt es unter www.ttc-elgershausen.de.

• Die kompletten Ergebnisse gibt es unter www.dbs-tischtennis.de.