Immenhausen gewinnt in Hoof

3:1 gegen Absteiger Schauenburg

+ © Michl Durchgetankt: Der Immenhäuser Pascal Lienert (am Ball) bleibt Zweikampfsieger gegen die Schauenburger Kevin Klingmann (links) und Timo Reuter. Das Duell der beiden Gruppenligaabsteiger gewannen die Gäste 3:1. © Michl

Das Duell der beiden Gruppenligaabsteiger SG Schauenburg und TSV Immenhausen entschieden am Samstagnachmittag an der Herkulesstraße in Hoodf die grünweißen Gäste von Trainer Bernd Hüter mit 3:1 (0:0) zu ihren Gunsten und konnten sich damit zumindest bis zum Folgetag wieder an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga sonnen.