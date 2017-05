Zugriff am Abend: SEK-Einsatz in Sandershausen.

Schreck in den Abendstunden: Über einen massiven Polizeieinsatz in Niestetal-Sandershausen berichteten Anwohner am späten Mittwochabend gegenüber der HNA. Gegen 19.30 Uhr habe es nach einem sehr lauten Knall an einem Privathaus in der Straße „In den Weiden“ den Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos gegeben. Augenzeugen berichteten von der Festnahme zweier etwa 30-jähriger Männer und der Durchsuchung des Hauses sowie eines Autos. Die Polizei bestätigte einen Einsatz, nähere Angaben dazu waren jedoch heute auf Anfrage nicht zu erhalten.

Update: 23 Uhr

Durch den lauten Knall sei die Alarmanlage eines in der Nähe geparkten Autos angesprungen, schilderte ein Anwohner am Mittwochabend weitere Details am Telefon. Mutmaßlich sei eine Blendgranate eingesetzt worden, so lautete die Vermutung - genau zu erkennen sei das jedoch nicht gewesen. Schwarz gekleidete maskierte Einsatzkräfte seien in Zivilfahrzeugen mit Blaulicht, aber ohne Signalhorn in der Straße vorgefahren - erst "ungefähr nach 20 Minuten" habe man einen Streifenwagen der Polizei gesehen. Am Einsatzort wurden den weiteren Angaben zufolge offenkundig zur Beweissicherung auch Fotos gemacht - von dem Inhalt von Taschen, und von einem Wagen. Die beiden Männer im Alter von ungefähr 30 Jahren seien - so lautet die Auskunft der Augenzeugen - schließlich nacheinander festgenommen und weggefahren worden. Foto: privat/nh Aktuelles folgt im Laufe des Tages auf HNA.de