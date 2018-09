Antrag für Tempo 30 in Eiterhagen wurde abgelehnt

Söhrewald. Keine Ampel, kein Fußgängerüberweg und nun auch kein Tempo 30 – an der Kreuzung der Landesstraßen 3236 und 3228 sowie der Forststraße in Eiterhagen wird sich erst einmal nichts ändern

Und das obwohl viele Anwohner die Situation für gefährlich halten. Denn die Kreuzung ist zum Teil schlecht einsehbar – vor allem für Fußgänger, die die Fahrspur von der Forststraße in Richtung Quenteler Straße zur Bushaltestelle überqueren wollen und für die Autofahrer die ihnen aus Richtung Wattenbach entgegenkommen.

Das bestreiten auch die Behörden nicht. Trotzdem wurde der Antrag eine Tempo-30-Zone einzurichten, abgelehnt. „Entscheidend ist die Gesetzeslage“, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn. Die lasse es leider nicht zu, dort eine Tempo-30-Zone, oder – wie vormals geplant – eine schlafende Ampel oder einen Fußgängerüberweg einzurichten.

Für eine Änderung vor Ort sei die mehrfach gemessene Auslastung nicht hoch genug. Auch eine Sonderregel der Straßenverkehrsordnung, auf deren Anwendung einige Eiterhagener gehofft hatten, greife nicht.

Danach kann auf überörtlichen Straßen Tempo 30 angeordnet werden, wenn in unmittelbarer Nähe etwa eine Kindertagesstätte, eine Schule oder ein Pflegeheim ist. „Das ist hier aber nicht der Fall“, sagt Kühlborn. Auch das Argument, die Kreuzung liege auf dem Schulweg, ziehe daher nicht.

Schon seit mehreren Jahren setzen sich Anwohner und die Fraktion „Unabhängig und Neu für Söhrewald“ (UNS) für eine Änderung ein. Eines ihrer Hauptargumente: Die Gefahr für die 26 Kinder, die jeden Tag über die Straße müssen, um zur Bushaltestelle in der Lindenstraße/Quenteler Straße zu kommen. Langsam gehen den Bürgern allerdings die Ideen aus. „Den Hessischen Petitionsausschuss des Landtages anzurufen, wäre noch eine Idee“, sagt Gerd Driesen. Allerdings sei es wohl sinnvoller, erst einmal die Landtagswahl abzuwarten. Driesen hatte Anfang des Jahres Unterschriften gesammelt, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich die Kreuzung ist. 118 Menschen hatten unterschrieben.

Noch immer zweifelt die UNS-Fraktion die Präzision einiger Messungen an, die zur Ablehnung des Fußgängerüberwegs, der Ampel und letztlich auch der 30er-Zone geführt hatten. „Da wurde eventuell zur falschen Zeit, nämlich am Rande der Sommerferien, gemessen“, sagt Jason Jakobshagen von der UNS-Fraktion. Die Fraktion bemängelt außerdem die Ungleichbehandlung von Nachbardörfern. In Quentel (Werra-Meißner-Kreis) und Empfershausen (Schwalm-Eder-Kreis) gäbe es auch Tempo 30 und so anders seien die Voraussetzungen dort schließlich nicht. In Eiterhagen bleibe dagegen nur die Hoffnung, dass es keine schlimmeren Unfälle gebe.