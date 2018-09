Chancen für direkte Bahnlinie von Kassel nach Baunatal steigen

Der Bahnhof in Baunatal-Großenritte: Bislang halten hier nur die aus Kassel kommenden Straßenbahnen der Linie 5. Jetzt hat der NVV eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer neuen Bahn-Direktverbindung von hier bis zum Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe angestoßen. Solche eine Zugverbindung würde die Fahrzeit um 12 Minuten verkürzen.

Kassel/Baunatal. Die Chancen für eine neue, direkte Bahnlinie zwischen den Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Baunatal-Großenritte steigen weiter.

Wie der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mitteilt, sei die erste Voruntersuchung zu dem Projekt jetzt mit positivem Ergebnis abgeschlossen worden. „Als nächsten Schritt haben wir nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um genauer in die Planungen einsteigen zu können“, teilt aktuell NVV-Sprecherin Sabine Herms mit.

So habe die Voruntersuchung vor allem gezeigt, dass der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe durchaus noch Kapazitäten besitzt, um an seinen Bahnsteigen noch einen weiteren Zug abfertigen zu können. „Damit war der Weg für die Machbarkeitsstudie geebnet“, sagt Herms. Voraussichtlich Ende des Jahres könne mit weiteren Ergebnissen gerechnet werden.

Die Studie soll nun klären, ob möglicherweise noch etwas an der vorhanden technischen Infrastruktur oder an den Gleisanlagen der Strecke Kassel/Baunatal verändert werden muss, wie der genaue Fahrplan für den neuen Zug aussehen kann (Herms: „Wir planen Fahrten im Stundentakt“), was dem NVV für Investitions- und Betriebskosten ins Haus stehen und inwieweit für das ganze Projekt Fördergelder beantragt werden können. „Bei solchen Vorhaben können durchaus bis zu 80 Prozent der anstehenden Investitionen förderfähig sein“, sagt Herms.

12 Minuten Fahrzeit weniger

„Wir wollen mit der neuen Direktverbindung die verkehrliche Anbindung Baunatals an Kassel und umgekehrt deutlich verbessern“, führt Herms weiter aus. Mit der neuen Bahnverbindung, die über die Gleise der Naumburger Kleinbahn (Hessencourrier) führen würde, ließe sich die Fahrzeit zwischen den beiden Städten um elf bis zwölf Minuten verkürzen.

Aktuell müssen ÖPNV-Nutzer, die von Kassel-Wilhelmshöhe nach Baunatal möchten, die Buslinie 51 (Fahrzeit: 28 Minuten) oder die Straßenbahnlinien 7 und 5 mit Umstieg in Oberzwehren nutzen (Fahrzeit: 27 Minuten). Mit der neuen Bahnlinie ließe sich die Fahrzeit „nahezu halbieren“, sagt Herms. Auch für Berufspendler, die nördlich von Kassel täglich nach Baunatal fahren müssen, sei diese neue Verbindung in jeder Hinsicht gewinnbringend.

Bislang stößt das Vorhaben auch bei allen beteiligten Akteuren auf positive Resonanz. Das Parlament der Stadt Baunatal hat die Reaktivierung dieser Bahnlinie längst beschlossen und auch das Land Hessen hat schon positive Signale ausgesendet. Zumindest steht die Zugverbindung Kassel/Baunatal aktuell auf der Liste der untersuchungswürdigen Bahnprojekte.

Viele Akteure beteiligt

„All das ist für die Umsetzung des Vorhabens wichtig. Alle Akteure – die Stadt Baunatal, die KVG, die Hessische Landesbahn, das Land wie auch die DB Netz – müssen an einem Strang ziehen“, sagt Herms. Die jetzt angestoßene Machbarkeitsstudie könne lediglich als Entscheidungshilfe dienen. Für den NVV zumindest sei das Projekt eine Herzensangelegenheit, „sonst hätten wir das Ganze auch gar nicht angestoßen“, sagt Herms.