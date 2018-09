Landtagswahl Hessen 2018: Kandidaten und Wahlkreise im Landkreis Kassel

Der 28. Oktober 2018 ist in Hessen Wahltag: In den Wahlkreisen 1 und 2 (Kassel-Land I und Kassel-Land II) treten insgesamt 13 Kandidaten an.

Die Landtagswahl in Hessen findet am 28. Oktober 2018 statt. In den Wahlkreisen 1 und 2 (Kassel-Land I und Kassel-Land II) treten insgesamt 13 Kandidaten an.

Aktualisiert am 27. September 2018 - Ein neuer Landtag wird in Hessen gewählt. Wie bisher auch bekommen die Wähler zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme. Die Erststimme auf dem Wahlzettel ist für den Direktkandidaten. Die Zweitstimme - also das zweite Kreuzchen - gilt für die Anteile der Sitze der Favoriten-Partei des Wählers im Landtag.

Eine Besonderheit in den Wahlkreisen 1 und 2 gibt es bei der Landtagswahl in Hessen 2018: Die Gemeinde Nieste gehört geografisch zwar zum Landkreis Kassel, wird aber dem Wahlkreis 9 Eschwege-Witzenhausen zugerechnet. Nieste ist die einzige Gemeinde aus dem Kreis Kassel, die nicht den Wahlkreisen 1 und 2 (Kassel-Land I und Kassel-Land II) angehört.

Die Briefwahl in Hessen hatte schon am 17. September 2018 begonnen.

Orte und Kandidaten Wahlkreis 1: Kassel-Land I

Der Wahlkreis 1 (Kassel-Land I) umfasst insgesamt 19 Städte und Gemeinden des Landkreises Kassel. Hinzu kommt der Gutsbezirk Reinhardswald, ein gemeindefreies Gebiet im Kreis Kassel.

Bad Emstal

Bad Karlshafen

Breuna

Calden

Espenau

Fuldatal

Grebenstein

Habichtswald

Hofgeismar

Immenhausen

Liebenau

Naumburg

Oberweser

Reinhardshagen

Trendelburg

Wahlsburg

Wolfhagen

Zierenberg

Gutsbezirk Reinhardswald

Diese sieben Kandidaten treten am 28. Oktober 2018 zur Landtagswahl in Hessen für den Wahlkreis 1 (Kassel-Land I) an:

CDU:

+ Alexander Lorch

Alexander Lorch ist Polizeihauptkommissar (MPA). Im Jahr 1965 wurde er in Marburg geboren. Lorch ist nicht nur Kreistagsabgeordneter, sondern auch stellvertretender Kreisvorsitzender, Vorsitzender der CDU Fuldatal, Gemeindevertreter und stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung in Fuldatal.

SPD:

+ Oliver Ulloth

Oliver Ulloth ist selbständig. Geboren wurde er 1983 in Kassel. Zu Ulloths politischen Ämtern gehören die Tätigkeiten als Kreistagsabgeordneter (seit 2011) und Stadtverordneter (seit 2006) - außerdem ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Grüne:

+ Juri Stölzner

Juri Stölzner ist Diplom-Biologe und Gutachter. 1981 wurde er in Kassel geboren. Stölzner ist Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Kassel-Land.

Linke:

+ Tim Zborschil

Tim Zborschil ist aktuell Student und als Webadministrator selbstständig. Geboren wurde der Kandidat 1994 in Wetzlar. Zborschil ist Sprecher der Linksjugend im Kreis Kassel sowie Mitglied des Kreisvorstands der Linken.

FDP:

+ Ingo von Germeten-Neutze

Ingo von Germeten-Neutze ist Landwirtschaftsmeister. Er wurde 1973 in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) geboren und ist Beisitzer im Bezirksvorstand Nordost-Hessen sowie Ortsvorsitzender in Hofgeismar.

AfD:

+ Florian Kohlweg

Florian Kohlweg ist Unternehmer. Geboren wurde er im Jahr 1996 in Bad Karlshafen. Er ist Sprecher der AfD im Landkreis Kassel, stellvertretender Landessprecher, Kreissprecher und Fraktionsvorsitzender.

Freie Wähler:

+ Malte Fehling

Malte Fehling ist pädagogischer Mitarbeiter. Er wurde 1978 in Kassel geboren. Fehling ist nicht nur Kreistagsabgeordneter, sondern auch Mitglied in Ausschüssen des Kreistages und Sprecher der Landesarbeitsgruppe „Energie und Umwelt“ der Freien Wähler Hessen. Auch als Stadtverordneter in Immenhausen ist er tätig. Außerdem ist der Vater von drei Kindern Fraktionsvorsitzender Freie Liste Immenhausen sowie Mitglied des HFA der Stadt Immenhausen.

Ergebnis Landtagswahl 2013 im Wahlkreis 1

Bei 73,2 Prozent lag im Jahr 2013 die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 1 (Kassel-Land I).

Direktkandidaten 2013 im Wahlkreis 1:

CDU: Maik Sembowski aus Hofgeismar 34,2 %

SPD: Brigitte Hofmeyer aus Hofgeismar 46,9 %

FDP: Helmut von Zech aus Zierenberg 2,5 %

Grüne: Ralf Schließmann aus Bad Karlshafen 6,6 %

Die Linke: Dr. Christian Knoche aus Hofgeismar 5,6 %

Freie Wähler: Malte Fehling aus Immenhausen 4,2 %

Zweitstimmen 2013 im Wahlkreis 1:

CDU: 41,0%

SPD: 32,7%

Grüne: 8,8%

Linke: 4,9%

FDP: 3,5%

AfD: 3,7%

Sonstige: 5,5%

Orte und Kandidaten Wahlkreis 2: Kassel-Land II

Der Wahlkreis 2 (Kassel-Land II) umfasst insgesamt zehn Städte und Gemeinden des Landkreises Kassel.

Ahnatal

Baunatal

Fuldabrück

Helsa

Kaufungen

Lohfelden

Niestetal

Schauenburg

Söhrewald

Vellmar

Diese sechs Kandidaten treten für den Wahlkreis 2 (Kassel-Land II) am 28. Oktober 2018 zur Landtagswahl in Hessen an:

CDU:

+ Frank Williges

Frank Williges ist selbständig als Raumausstatter und Sachverständiger. Geboren wurde er 1962 in Kassel. Seit 1984 ist Williges in der CDU. Er ist Vorsitzender des CDU- Kreisverbandes Kassel-Land, Fraktionsvorsitzender im Kreistag und stellvertretender Bezirksvorsitzender sowie Gemeindevertreter.

SPD:

+ Manuela Strube

Manuela Strube ist Landtagsabgeordnete und seit 2005 in der SPD. Im Jahr 1980 wurde sie in Kassel geboren. Neben ihrer Tätigkeit im Landtag ist Strube auch Vorsitzende der SPD Baunatal und der SPD Kirchbauna. Zudem ist sie Stadträtin in Baunatal.

Grüne:

+ Susanne Regier

Susanne Regier tritt für die Grünen an. Die Hausfrau wurde 1960 in Siegen geboren. Auch sie ist Stadträtin - in Vellmar. Außerdem ist sie Abgeordnete im Kasseler Kreistag und Vorstandsvorsitzende der Grünen im Kreis Kassel.

Linke:

+ Mariana Schott

Mariana Schott ist Sozialpädagogin und seit 2008 Mitglied des Hessischen Landtags. Für die Fraktion der Linken ist sie Sprechrin für folgende Themen: Sozial- und Gesundheitspolitik, Forsten und Naturschutz, Landwirtschafts- und Umweltpolitik Frauenpolitik, Kinder- und Jugendpolitik, Behindertenpolitik, Justizvollzug und Drogenpolitik. 1958 wurde sie in Bad Hersfeld geboren. Im Jahr 2002 wurde sie Parteimitglied.

FDP:

+ Matthias Berghaus

Matthias Berghaus ist Beamter. 1988 wurde er in Lüdenscheid geboren. Der Vorsitzende der FDP Baunatal-Schauenburg ist auch Stadtverordneter in Baunatal sowie Kreisbeigeordneter.

AfD:

+ Volker Richter

Volker Richter ist Industriemeister und seit 2013 bei der AfD. Er wurde 1964 in Kassel geboren. Er ist Kreistagsabgeordneter und Beigeordneter im Gemeindevorstand von Fuldabrück.

Ergebnis Landtagswahl 2013 im Wahlkreis 2:

Die Wahlberechtigung lag 2013 im Wahlkreis 2 bei 76,4 Prozent. Insgesamt waren 98.231 Personen wahlberechtigt.

Direktkandidaten 2013 im Wahlkreis 2:

SPD: Timon Gremmels aus Niestetal 47,6%

CDU: Frank Williges aus Helsa 35,0%

Grüne: Edmund Borschel aus Baunatal 7,7%

Die Linke: Horst Pilgram aus Schauenburg 5,6%

Piraten: Robin Geddert aus Vellmar 2,2%

FDP: Sven Makoschey aus Ahnatal 1,8%

Zweitstimmen 2013 im Wahlkreis 2:

CDU: 31,2 %

SPD: 42,8 %

Grüne: 9,4 %

Linke: 5,4 %

FDP: 3,2 %

AfD: 3,9 %

Sonstige: 4,0 %

