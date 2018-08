Auto in Kassel mit Parkkralle festgesetzt: Vellmarer muss Strafe zahlen

Kassel. Darf der Eigentümer eines Grundstücks einem widerrechtlich abgestellten Pkw eine Parkkralle verpassen und so verhindern, dass die Eigentümerin damit wegfährt?

Darf er nicht, urteilte gestern Amtsrichterin Hartling und verdonnerte einen 53-jährigen Vellmarer wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 3000 Euro. „Selbstjustiz gibt es nicht“, bemerkte die Richterin dazu trocken.

Zugetragen hatte sich die Geschichte vor ziemlich genau einem Jahr auf dem Innenhof eines Wohnhauses an der Holländischen Straße nahe dem Hopla in Kassel. Dort wurde gerade die Einschulung des Kindes des Angeklagten gefeiert, als ein junges Paar mit dem Pkw auf den Innenhof fuhr. Der ist als Privatfläche gekennzeichnet, ein Schild informiert über das Abschleppen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge. Die junge Frau hatte vor Jahren hier in einer WG gewohnt, der Angeklagte war ihr Vermieter gewesen. Der forderte sie auf, ihren Wagen zu entfernen. Doch die jungen Leute, die nur ein Plakat in der Unterführung am Hopla aufhängen wollten, sagten „Nur ein paar Minuten“ und gingen davon.

Der Angeklagte war sauer. Er befestigte am Vorderrad des Wagens eine feuerrote Parkkralle und setzte sich mit Partnerin und fieberkranken Kind in seinen Wagen, um zum Krankenhaus zu fahren.

Am Knie erwischt

Die jungen Leute kamen zurück und stellten sich dem rollenden Wagen des Angeklagten in den Weg, als sie die Parkkralle an ihrem bemerkten. Es wurde gerufen, geschimpft und gegen das Fenster getrommelt. Der Mann wurde von dem rollenden Wagen am Knie erwischt und erlitt eine kleine Prellung.

Der Angeklagte fuhr davon, die jungen Leute riefen die Polizei. Die Beamten rieten ihnen, den Reifen mit der Parkkralle zu wechseln. So wurde es auch gemacht. Gestern schilderte der Angeklagte seine Wut über ständig falsch geparkte Autos auf seinem Grundstück und über die Frau im besonderen. Bei dem jungen Mann entschuldigte er sich für die kleine Verletzung, die er gar nicht bemerkt habe.

Richterin Hartling zeigte Verständnis für den Ärger des Angeklagten über ewige Falschparker. Eindeutig hätten sich auch die beiden Zeugen illegal verhalten, dies auch eingeräumt.

Dem Angeklagten sei es aber bei seiner Parkkrallen-Aktion nicht darum gegangen, den Parkraum frei zu bekommen. Das habe er so ja gerade verhindert. Vielmehr habe er Selbstjustiz üben wollen, vielleicht auch Rache oder eine Art Verkehrserziehung. Alles sei aber unzulässig. Auch das Zufahren auf den Zeugen bewertete die Richterin als Nötigung.

Die Strafe fiel relativ hart aus, weil der 53-Jährige bereits wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Damals hatte er als Eigentümer mehrer Mietshäuser einen vermeintlich zu Unrecht dort wohnenden Mieter angegriffen und in Unterwäsche durchs Treppenhaus gejagt.

Zu einer kleinen Kuriosität kam es im Gerichtssaal: Die junge Frau hatte die rote Parkkralle mitgebracht. „Wollen Sie die wiederhaben“, fragte sie ihren ehemaligen Vermieter, der das Ding dankbar für künftige Verwendung in Empfang nahm.

