Erfahrener Jurist mit „Herz“

Schauenburg. Ein Rechtsanwalt erklärt seinen Mandanten die Rechtslage, beurteilt seine Prozessaussichten und vertritt seine Interessen vor Gericht. Für Stefan Siebers ist das aber längst nicht alles.

„Als Anwalt ist man oft auch der Ratgeber in allen Lebenslagen. Der persönliche Kontakt ist mir wichtig. Ich gehe auf die Probleme meiner Mandanten in einem offenen, ehrlichen Gespräch ein“, sagt der Volljurist, der seit 20 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen ist – seit dem 8. August 1997. 2001 hat er seine eigene Kanzlei in Schauenburg-Elgershausen eröffnet, wo er seit 2004 in der Korbacher Straße 5 als Einzelanwalt praktiziert.

Das Familienrecht, bei dem es beispielsweise um Scheidungen, Unterhaltsfragen und das Sorge- und Umgangsrecht für Kinder geht, gehört zu den Schwerpunkten der auf das Zivilrecht spezialisierten Kanzlei. Der Jurist vertritt aber auch gern Mandanten in Arbeitsrechts-, Erbrechts- und Verkehrsrechtsangelegenheiten sowie im Mietrecht, dem Sozialrecht und dem allgemeinen Vertragsrecht. „Im Arbeitsrecht und im Familienrecht habe ich erfolgreich den jeweiligen Fachanwaltskurs absolviert. Ich bilde mich regelmäßig fort", sagt er. Siebers kommt zugute, dass er die in einer Anwaltskanzlei anfallenden Abläufe vom ersten Kontakt mit dem Mandanten bis zur Versendung von Schriftsätzen, Klageschriften und Vollstreckungstiteln professionell beherrscht. Denn vor seinem Jurastudium in Berlin und Göttingen hat er sich zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten ausbilden lassen. Gerade wenn es um einen Forderungseinzug oder ein Zwangsvollstreckungsverfahren geht, ist diese zusätzliche Qualifikation von hohem Wert. Daneben ist Rechtsanwalt Siebers als Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger tätig sowie als Schlichter der Gütestelle der Rechtsanwaltskammer Kassel in allen Fällen der obligatorischen außergerichtlichen Streitbeilegung.

Seit Jahren kooperiert Rechtsanwalt Siebers mit Rechtsanwältin Petra Deuker in Gudensberg. (pdi)

• Rechtsanwalt Stefan Siebers, Korbacher Straße 5 (neben der Esso-Tankstelle), Telefon: 0 56 01/92 08 77, E-Mail: siebers-schauenburg@t-online.de, Termine nach Vereinbarung