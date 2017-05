Tauziehen um Ampel in Eiterhagen geht weiter

Nachdem der Landkreis im Januar die Forderung der Gemeinde nach einer Fußgängerampel wegen zu geringen Verkehrsaufkommens abgelehnt hatte, hat die UNS-Fraktion im Gemeindeparlament während der jüngsten Sitzung einen neuen Vorstoß unternommen. Sie fordert nun die Einrichtung einer sogenannten „schlafenden Ampel“ oder einer Tempo-30-Zone im Kreuzungsbereich. Begründung: Die von Hessen Mobil im letzten Jahr erhobenen Verkehrszahlen seien nicht korrekt, außerdem plane ja die Straßenverkehrsbehörde demnächst ohnehin die Sanierung dieser Kreuzung. Da halte sich der Aufwand für die Ampel in Grenzen.

+ Jörg Braunisch

Die offizielle bundesweite Verkehrsmengenerhebung von 2015 komme zu deutlich höheren Zahlen über das Verkehrsaufkommen als die von Hessen Mobil vorgenommene „stichprobenartige“ Zählung, sagte Jörg Braunisch von der UNS-Fraktion. Diese „spiegelt nicht das reale Verkehrsaufkommen wieder“, erklärte er. Außerdem sei bei der Ablehnung der Ampel nicht der LKW-Verkehr vom und zum Basaltwerk berücksichtigt worden, der in der Zeit, in der Schulkinder in Eiterhagen unterwegs sind, besonders stark sei. Schließlich sei nach dem Fertigbau der A44 auch mit verstärktem Ausweichverkehr zur A7 zu rechnen.