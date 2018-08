Marktplatz: Ein Hauch von Harley Davidson

Motorräder unterscheiden sich nicht nur im Design und der eingebauten Technik, sondern auch im unverwechselbaren Sound, wenn der Motor auf Touren kommt.

Dieses tönende „Markenzeichen“ ist es, welches Egon Bachmann von einer Adler M250 hat träumen lassen. Der blubbernde, tieftönende Sound des Motorrads fasziniere ihn, sagt der Rentner: „Ein bisschen hört sich das wie eine Harley Davidson an“. Als junger Mann, in den 190er-Jahren, habe er dieses schöne Geräusch zum ersten Mal in Kassel gehört. Bewundernd und sehnsüchtig schaute er damals dem Fahrer nach, der auf einem Adler-Motorrad vorbeifuhr. Doch erst fast ein halbes Jahrhundert später verwirklichte Bachmann seinen Traum und kaufte sich selbst eine solche Maschine, Baujahr 1954.

Nun, nach vier weiteren Jahren, muss er sie aus gesundheitlichen Gründen schon wieder verkaufen. „Die Maschine ist voll restauriert, im Originalzustand, reisefertig und zugelassen. Vor allem Oldtimer-Fans werden daran ihre Freude haben“, sagt der Rentner aus Bergshausen.

Der frühere Außendienstler hat in seinen jungen Jahren viele Motorräder gefahren, beispielsweise eine NSU Max, wie er erzählt. „Mein Vater hatte gar kein Auto und ist nur Motorrad gefahren“, berichtet der Bergshäuser. Er selbst stieg dann später aufs Auto um, leistete sich für kurze Fahrten ins Dorf nur ein Moped, das auch nach 34 Jahren heute noch seinen Dienst tut.

Als sich Bachmann an seinem Jugendtraum erinnerte, besuchte er eine Motorradausstellung in den Kasseler Messehallen. „Da standen nur BMW, keine Adler“, erzählt er. Er kam aber mit einem privaten Motorradverkäufer ins Gespräch, der ihm versprach bei Oldtimerfreunden im Ruhrgebiet eine restaurierte Adler aufzutreiben. Der Mann hielt Wort und bald war Bachmann stolzer Besitzer eines sehr gut erhaltenen grünen Adler-Motorrads, das wohl früher mal in Dänemark auf den Straßen gefahren ist.

Die Maschine mit ihren beiden verchromten, zigarrenförmig nach hinten gezogenen Auspuffrohren hat heute gut 30 500 Kilometer auf dem Zähler stehen. „Ob das die wirkliche Laufleistung ist, kann ich natürlich nicht beschwören“, sagt der Rentner. Er sei aber selbst kaum mehr als 1700 Kilometer in den vier Jahren gefahren. Schließlich habe er die Maschine nur für kurze Ausflüge in die Region, beispielsweise zum Oldtimer-Rennen im Bergpark Wilhelmshöhe, benutzt.

Die Adler stammt aus der Glanzzeit deutscher Motorrad-Hersteller nach dem zweiten Weltkrieg: Anfang der 1950er-Jahre ging es den Menschen finanziell schon wieder besser. Das Motorrad war die günstigste Möglichkeit, mobil zu sein. Im Jahr 1958 stellten die Adler-Werke allerdings die Produktion wieder ein. Die M250 zeichne sich durch eine bequeme Sitzposition und Zuverlässigkeit aus, sagt Bachmann. Zur Raserei verführe sie nicht, eher zum gemütlichen Dahingleiten. Mit dem 16 PS-Zweitakt-Motor könne man auf der Autobahn aber immerhin um die 120 Kilometer/Stunde erreichen.

Bachmann hat auf die Adler neue Reifen aufgezogen, einen neuwertigen Ersatzreifen gibt es dazu, ebenso einen stilvollen Helm, Brille und das Betriebshandbuch. Der besondere Clou: Das Motorrad ist für den Anbau eines Seitenwagens vorgerüstet.

Bachmann verkauft die Adler M250 zum Festpreis von 5555 Euro. (Peter Dilling)