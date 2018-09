Unwetter tobt sich im Kasseler Osten aus:  Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

So sieht es zwischen Windhausen und Sensenstein aus. das Bild hat uns eine Leserin geschickt.

Kreis Kassel. Hagel, Regen und gesperrte Tramstrecken - Im Osten des Landkreises Kassel tobt sich am Donnerstagabend ein Unwetter aus.

Es sorgt für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Außerdem kommt es auf einigen Straßen zu Verkehrbehinderungen. Zwischen Windhausen und Sensenstein ist zum Beispiel ein Teil der Straße durch Hagel und Schmutz laut Polizei nur mit viel Vorsicht befahrbar. Auch in Kaufungen, Helsa und Nieste sind die Wehren im Einsatz.

Der Starkregen hat außerdem auf zwei Tramstrecken zu technischen Defekten an Straßenbahnen geführt, wodurch die jeweiligen Abschnitte ohne Stromversorgung für die Bahnen sind. Auf folgenden Strecken ist derzeit laut KVG-Sprecherin Heidi Hamdad in beiden Richtungen kein Trambetrieb möglich: Linie 4 zwischen Kaufungen-Papierfabrik und Hessisch Lichtenau, ein Bus-Ersatzverkehr wird demnächst eingerichtet. Vier Bahnen stecken in dem Abschnitt fest.

Auch auf der Helleböhnstrecke zwischen Walter-Schücking-Platz und Oberzwehren- Mitte fährt keine Tram. Die Umleitung der Bahnen erfolgt über die Frankfurter Straße

Unsere Kollegen sind vor Ort. Wir berichten weiter.