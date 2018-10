Verfolgung nach Unfall: 48-Jährige flüchtet mit 2,6 Promille vor der Polizei

SUV-Fahrerin aus Espenau

Sie geriet in den Gegenverkehr, fuhr ein Verkehrsschild um und flüchtete vom Unfallort und vor der Polizei: Eine 48-Jährige war am Dienstag in Vellmar mit 2,6 Promille unterwegs.