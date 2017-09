100 Tage Radarfallen in Vellmar und Fuldatal: Es hat 62.500 Mal geblitzt

Spitzenwert: Tempo 118 in 60er-Zone

+ © Schaffner An der B 7 bei Vellmar in Richtung Kassel: Hier sind bislang insgesamt 17 500 Autofahrer zu schnell gefahren. © Schaffner

Fuldatal / Vellmar. Vor 100 Tagen wurden die Blitzer an der B7 in Vellmar und an der B3 in Fuldatal-Wahnhausen scharf geschaltet. Seither sind 62 500 Temposünder erwischt worden.