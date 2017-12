80-Jährige in Vellmar überfallen und verletzt

Vellmar. Eine 80 Jahre alte Frau ist in Vellmar überfallen worden. Die Seniorin zog sich dabei Prellungen zu.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 17.45 Uhr im Schumannweg, einem schmalen Fußweg unweit der Tramhaltestelle „Nordstraße“.

Das Opfer war in Richtung Haydnstraße unterwegs, während sich ein Unbekannter von hinten näherte. Als der Mann auf ihrer Höhe war, riss er an ihrer Hand- und Einkaufstasche. Da sie die Taschen festhielt, riss der Griff der Einkaufstasche ab und sie stürzte zu Boden. Der Täter ergriff die beigefarbene Handtasche mit dunkler Klappe und flüchtete in Richtung Nordstraße. Mit der Tasche erbeutete er ein braunes Lederportemonnaie mit Bargeld und EC-Karte sowie ein Handy älteren Modells mit Tasten.

Das Opfer hatte anschließend Anwohner um Hilfe gebeten, die die Polizei verständigten. Es soll sich um einen schlanken, 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben, der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war, dessen Kapuze er aufgesetzt und ins Gesicht gezogen hatte.

Hinweise: Tel. 05 61/91 00.