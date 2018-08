Müll und Lärm auf dem Schulhof der Ahnatalschule: Jetzt soll Gelände abgeschlossen werden

Vellmar. Überall kaputte Bierflaschen und Zigarettenstummel, daneben leuchten auf dem Boden drei große Zahlen in grüner Farbe: 178. Dem Sprayer war vermutlich der Alkohol zu diesem Zeitpunkt schon etwas zu Kopf gestiegen, denn die Zahlen sind verdreht.

Auf einer der Holzbänke noch einmal drei Zahlen, diesmal in der richtigen Reihenfolge: 187. Die stehen für die Hip-Hop-Gruppe „187 Strassenbande“, deren Mitglieder alle schon mal im Knast waren und in ihren Texten Gewalt verherrlichen. Alles in allem kein schönes Bild, oder wie der Schulleiter der Ahnatal-Schule in Vellmar Gunter Freiling sagt: „Ziemlich heftig.“

Man sieht, dass die Bänke an der Cafeteria der Ahnatal-Schule auch lange nach Schulschluss ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche sind, die hier gerne abhängen und feiern. Vor allem auch am Wochenende. „Der Platz sieht dann entsprechend schlimm aus“, sagt Freiling. Für die Hausmeister sei es eine Sisyphusarbeit. „Morgens machen sie sauber, und am nächsten Tag sieht es wieder so aus. Das ist nervtötend.“

Das Problem ist schon lange bekannt und eines, das auch andere Schulen betrifft. Bei der Ahnatal-Schule kommt erschwerend hinzu, dass es ein ziemlich großes, unüberschaubares Gelände und zudem frei zugänglich ist. Viele Bürger würden den Schulhof als Abkürzung nutzen, um zur Straßenbahn oder zur Kleinkunstbühne Piazza zu kommen, sagt Freiling. Die warmen Sommermonate haben das Problem noch verschärft.

+ Steht mitten in der Stadt: Das Gebäude der Ahnatal-Schule Vellmar liegt direkt am Sportplatz zwischen dem Rathausplatz und dem Festplatz. Für viele Bürger ist der Weg über den Schulhof eine Abkürzung bei Erledigungen. Doch das offene Gelände lädt auch Jugendliche ein, die dort nachts feiern. © Christopher Hess

Um zu verhindern, dass der Schulhof weiter als Partymeile genutzt wird, reagiert nun der Landkreis Kassel als Schulträger. In den kommenden Wochen sollen Tore installiert werden, die nachts geschlossen werden können. Außerdem kontrolliert nachts bereits eine Objektschutzfirma. „Wir haben das Problem erkannt und hoffen, dass sich die Situation bald verbessert“, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn.

Und wenn all das nicht ausreiche, dann werde der Landkreis in Absprache mit der Schule eine Videoüberwachung installieren. Aber, diese Option sei die Ultima Ratio, das letzte Ass in der Hand des Kreises. Bisher habe man diese Option in keiner Schule im Landkreis benötigt.

Auch die Stadt weiß um das Problem. In Absprache mit dem Landkreis schauen die Mitarbeiter der Stadtstreife, die am Wochenende in Vellmar unterwegs ist, auch an der Schule vorbei. „Wir haben die Erlaubnis vom Landkreis, auch Platzverweise auszusprechen“, sagt Wolfhard Eidenmülller vom Ordnungsamt Vellmar. Noch vor den Herbstferien soll auch der Präventionsrat der Stadt wieder tagen. Wenn bis dahin die Tore noch nicht für Ruhe gesorgt haben, werden die Teilnehmer dort darüber diskutieren, „wie man der Sache Herr werden kann“, wie Eidenmüller es formuliert.