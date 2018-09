Brutaler Angriff im Ahnepark Vellmar: Jugendlichen bewusstlos geschlagen

Vellmar. Bei einer Feier im Vellmarer Ahnepark ging es am Samstag brutal zu: Erst wurden zwei Jugendliche bei einer Schlägerei verletzt, dann wurde ein Streifenwagen beschädigt.

Aktualisiert um 16.13 Uhr - Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurde die Polizei gegen Mitternacht zu einer Feier in den Ahnepark gerufen, für die über soziale Netzwerke eingeladen worden war und zu der bis zu 150 Leute in der Spitze kamen.

Grund für den Einsatz in der Nähe der Sportfelder war eine Schlägerei: Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche gaben an, von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Die beiden Täter sollen den 16-Jährigen ohne Grund bewusstlos geschlagen haben. Als der 17-Jährige seinem Freund zu Hilfe kam, sollen die Zwei auch ihn niedergeschlagen und ihn getreten haben, als er am Boden lag. Der 16-Jährige wurde am Kopf verletzt und musste behandelt werden.

beide circa 16 Jahre alt,

1,90 bis 1,95 Meter groß,

schlank,

dunkelbraune Haare.

Einer soll lockige Haare und eine Camouflage-Jacke getragen haben.

Die Täter konnten trotz Fahndung nicht gefasst werden.

Das ist der Ahnepark:

Der Ahnepark in Vellmar ist mit einer Gesamtfläche von über 90.000 m² und einer Vielzahl von sportlichen und kulturellen Einrichtungen ein attraktives Ziel in der Stadt Vellmar.

Er bietet neben einem reichen Baumbestand und einer Blumenlandschaft verschiedene Sportfelder sowie vier Seen.

Vandalismus

Doch für die Beamten ging's noch weiter: Während sie vor Ort die Anzeige wegen schwerer Körperverletzung aufnahmen, wurden sie von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein junger Mann an ihrem Streifenwagen beide Außenspiegel abgetreten und das hintere Nummernschild abgerissen hatte. Schaden: 1000 Euro.

Der circa 19-jährige Täter mit schwarzen, lockigen Haaren und dunklem Teint, der 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit schwarzem Pulli und schwarzer Jogginghose bekleidet, war vom Tatort geflüchtet.

Hinweise zu beiden Fällen: 05 61 /91 00

