Nach Petition und HNA-Bericht: Bäckerei bleibt in Vellmar

Im Bäckerlädchen solle es keinen anonymen Verkauf geben

+ © Kim Henneking Geschäftsübergabe: Martin Klabunde übergibt die Bäckerei am Rheinstahlring in die Hände von Daniela Lichtenberg. In Zukunft heißt der Laden „Das Bäckerlädchen“. © Kim Henneking

Die Brötchenliebhaber in Vellmar-West können sich freuen: Es wird auch weiterhin einen Bäcker am Rheinstahlring geben. „Das Bäckerlädchen“ wird in Zukunft die gewohnten Waren anbieten.