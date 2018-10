Nach Verkauf an Apel-Thiele: Bäckerei Klabunde schließt Filiale in Vellmar-West

Dorfladen geht verloren

+ © Kim Henneking Seit 20 Jahren Kundin: Elke Sachs bedauert die Schließung der Bäckerei Klabunde. © Kim Henneking

Vellmar. Die Filiale der Bäckerei Klabunde am Rheinstahlring in Vellmar-West soll nach dem Verkauf von Klabunde an Apel-Thiele Ende Oktober geschlossen werden. Damit sind die Kunden nicht einverstanden.