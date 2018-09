Unbekannter sägte einen Baum ab: Vandalismus auf Friedhof in Vellmar

Fassungslos: Bauhofleiter Michael Eichel und Mitarbeiter Wolfgang Gölz haben so etwas auf dem Friedhof noch nicht erlebt. Ein Unbekannter hat eine sechs Jahre alte Sumpfeiche illegal gefällt.

Vellmar. Vandalen machen auch vor Friedhöfen nicht halt. Auf der Anlage in Vellmar-West haben in den vergangenen Tagen Unbekannte eine Sumpfeiche gefällt.

Bei dem sechs Jahre alten Baum handelt es sich um ein Grabmal des Friedparks. In der Vergangenheit kam es schon mehrfach zu illegalen Baumfällungen im Vellmarer Stadtgebiet – aber die Friedhöfe waren bisher nicht davon betroffen. Zwar gebe es gelegentlich Beschwerden von Angehörigen, dass Gießkannen oder Grabschmuck verschwunden wären, dass aber ein ganzer Baum gefällt wurde, haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung noch nicht erlebt.

Ob es sich bei dem jüngsten Fall um dieselben Täter handelt, die vor einigen Wochen unter anderem Bäume entlang der Brüder-Grimm-Straße abgesägt hatten, oder um Trittbrettfahrer, ist unklar. „Auffällig ist aber, dass alle Bäume eine ähnliche Stammstärke haben und in derselben Höhe abgesägt wurden“, sagt Niede. „Das was wir hier erleben, ist pietätlos“, kommentiert er. Die Tat sei bereits der Polizei gemeldet worden. Weil der Baum Teil einer Beisetzungsstätte ist, wird in solchen Fällen wegen Störung der Totenruhe ermittelt. „Laut Paragraf 168 Strafgesetzbuch kann diese Tat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe geahndet werden“, sagt Polizeisprecher Matthias Mänz.

Mitarbeiter des Bauhofs hatten den abgesägten Baum am Dienstag entdeckt. „Von dem Grabmal war nur der Stumpf übrig“, berichtet Wolfgang Gölz vom Bauhof. Der Rest des Baumes sei bis zu einem Brunnen gezogen worden, der sich einige Meter von der Grabstätte entfernt befindet. Der finanzielle Schaden sei zwar vergleichsweise gering, aber der Verlust des Baumes sei für die Angehörigen ein tiefer Schlag. Auch die Mitarbeiter des Bauhofes, die sich um die Pflege der Friedparkbäume kümmern, sind verärgert. Bis zum Frühjahr wollen sie einen neuen Baum pflanzen. „Wir hoffen, dass wir schnell Ersatz finden“, sagt Gölz. Da es sich der Sumpfeiche handelt, könne sich das aber schwierig gestalten.

Damit sich so ein „Frevel“ innerhalb der städtischen Anlagen nicht wieder ereignet, hofft die Stadtverwaltung auf die Mithilfe und Aufmerksamkeit der Bürger. „Wer etwas Verdächtiges beobachtet, soll die Polizei informieren“, sagt Niede. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0561/9100.

Hier befindet sich der Friedhof Vellmar-West