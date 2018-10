Einbrecher stiegen in Grundschule in Vellmar ein

Vellmar. Mindestens 1000 Euro Schaden haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in der Grundschule im Vellmarer Stadtteil Frommershausen verursacht.

Außerdem erbeuteten sie ein wenig Geld aus dem Lehrerzimmer.

Wie die am Samstagmorgen von einer Lehrerin zu der Schule an der Simmershäuser Straße gerufenen Beamten der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter über eine Seiteneingangstür in das Gebäude eingebrochen. Diese Tür hatten sie aufgehebelt und anschließend in mehreren Etagen der Schule weitere Türen aufgebrochen. Ob die Einbrecher neben dem Bargeld im Lehrerzimmer weitere Beute machten, ist momentan noch nicht geklärt.

Der Einbruch muss sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 9.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können.

Hinweise: Kasseler Polizei, Tel. 0561/9100

