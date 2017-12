Gewalt im Ahnepark: 35-Jährige wurde von unbekannten Tätern angefasst

Vellmar. Zwei unbekannte Männer haben am Montagmittag eine 35 Jahre alte Frau im Ahnepark Vellmar belästigt und unter Gewalteinwirkung unsittlich berührt. Ein couragierter Passant verscheuchte die Täter.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 13.15 Uhr zu Fuß im Ahnepark Vellmar unterwegs. Am Anfang der Unterführung in Richtung Nordstraße/Alte Hauptstraße wurde sie plötzlich von einem ihr entgegenkommenden dunkelhäutigen Mann an die Betonwand gedrückt. Ein zweiter Mann kam hinzu – die beiden versuchten gewaltsam die Oberbekleidung der Frau zu öffnen und haben nur „Ausziehen“ zu ihr gesagt. Ein älterer Herr, der gerade an der Unterführung mit seinem Hund spazieren ging, habe seinen Regenschirm erhoben und „Macht euch vom Acker“ gebrüllt. Die Angreifer flohen in Richtung Nordstraße. Auch der ältere Herr ging im Anschluss weiter, nachdem er sah, dass die Täter weg gerannt waren.

Die Angreifer konnten von der 35-Jährigen wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter ist dunkelhäutig, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Gestalt und braune Augen mit schwarzen Augenbrauen. Er war komplett in schwarz gekleidet, trug schwarze Handschuhe (festes Material) und eine schwarze Mütze. Der zweite Täter (kam von hinten) ist ebenfalls dunkelhäutig, auch 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat braune Augen und ist stämmiger als der erste Täter. Er war ebenfalls komplett dunkel gekleidet, trug schwarze Stoffhandschuhe, eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. (mgo)

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern. Auch der ältere Herr wird gebeten, sich zu melden. Telefon: 0561 / 91 0 1 02 6

