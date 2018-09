Ein Jahr nach "Höhle der Löwen": Umsatz von Fried Elements aus Vellmar hat sich verdoppelt

Vellmar. Vor einem Jahr überzeugten sie Investor Ralf Dümmel bei "Höhle der Löwen" mit ihren Tür- und Hebebügeln.

Inzwischen hat sich der Umsatz von Carsten und Werner Frieds Unternehmen Fried Elements mehr als verdoppelt.

Sie brennen für ihr Produkt und können es immer noch kaum fassen, wie sich ihr Geschäft in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Carsten und Werner Fried traten vor gut einem Jahr bei dem TV-Format „Die Höhle der Löwen“ des Privatsenders Vox auf und konnten Investor Ralf Dümmel von der Genialität der simplen Idee überzeugen.

Seitdem gibt es ihren Tür- und Hebebügel deutschlandweit im Einzelhandel zu kaufen. „Es ist wirklich so gekommen, wie es uns versprochen wurde“, sagt Carsten Fried. Denn nach ihrem Auftritt Ende Oktober 2017 nahm der Trubel um ihre Erfindung richtig Fahrt auf. Werner und Carsten Fried haben in den vergangenen Monaten rund 160 000 Hebebügel verkauft. Zum Vergleich: In den vier Jahren zuvor waren es gerade einmal 6000 Stück. „Es gibt keine bessere Plattform, wir haben unseren Umsatz mehr als verdoppelt“, sagt Carsten Fried, der seit einigen Monaten Geschäftsführer von Fried Elements ist. Sein 81-jähriger Vater Werner Fried hat sich zurückgezogen und ist nur noch Gesellschafter im Familienbetrieb. Vater und Sohn teilen sich 74,9 Prozent der Geschäftsanteile.

Die übrigen 25,1 Prozent hält Unternehmer und Investor Ralf Dümmel, der die Produktion in China, das Marketing und den Vertrieb des Werkzeugs in den großen Einzelhandelsketten übernommen hat. „Wir haben immer noch einen guten Kontakt zu ihm“, erzählen die Frieds. Man telefoniere regelmäßig und tausche sich aus. Auch zum Geburtstag habe es einen persönlichen Anruf von Ralf Dümmel gegeben.

Derzeit planen die Unternehmer ihren eigenen Online-Shop wieder zu aktivieren. Den hatten sie nach der Ausstrahlung zunächst auf Eis gelegt. Auf ihrer Internetseite wollen die beiden auch andere Produkte vertreiben. Kontakte zu anderen Erfindern pflegen sie bereits. Es gebe eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Darunter seien beispielsweise die Erfinder der Abflussfee, des Rostschrecks und der Katzenschaufel.

Neben dem Haustür- und Messegeschäft ist Carsten Fried auch regelmäßig im Teleshopping zu sehen. „Die Dümmel-Deals werden nach der Ausstrahlung von Höhle der Löwen bei QVC live vorgestellt“, erzählt Fried. Bislang war er sechsmal auf dem Bildschirm.

Bei seinem ersten Auftritt mit Moderator Sascha Heiner sei er noch furchtbar aufgeregt gewesen, mittlerweile habe er aber einiges an Routine gewonnen. Das bestätigt auch Vater Werner Fried, der seinen Sohn bei den TV-Auftritten begleitet: „Carsten wird immer lockerer.“ Derzeit läuft „Die Höhle der Löwen“ dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox. In den kommenden Wochen ist Carsten Fried mehrmals bei QVC zu sehen.

+ Die Erfindung: Ein Tür- und Hebebügel zum Transportieren von unhandlichen Gegenständen und Aus- und Einhängen von Türen. © Alia Shuhaiber

Hier gibt es die Tür- und Hebebügel von Fried Elements

Den Tür- und Hebebügel gibt es mittlerweile in vielen Baumärkten wie Obi und Bauhaus, in Supermärkten, Kaufhäusern und im Internet. Fried Elements hat einen eigenen Online-Shop, verkauft das Werkzeug aber auch über Amazon.

Außerdem ist Carsten Fried regelmäßig auf Hausfrauenmessen in Deutschland unterwegs. Bei der Kasseler Herbstausstellung vom 3. bis 11. November wird er in Halle 1 am Stand 164 seinen Hebebügel präsentieren.

Am kommenden Dienstag ist er ab 23 Uhr auch live auf dem Bildschirm. Im Anschluss an die Ausstrahlung von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox wird Carsten Fried beim Teleshoppingsender QVC auftreten.