Unfall auf der B7 bei Vellmar: Frau bleibt mit ihrem Auto auf der Seite liegen

Vellmar. Weil sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, ist eine 62-Jährige aus Kassel am Dienstag mit ihrem Skoda auf der Bundesstraße 7 bei Vellmar von der Fahrbahn abgekommen.

Aktualisiert um 17.35 Uhr - Wie die Polizei am Dienstag auf HNA-Anfrage mitteilte, war die Frau gegen 12.20 Uhr auf der B 7 in Richtung Kassel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hinter der Abfahrt Vellmar Mitte nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und versuchte, gegenzulenken. Dabei verlor sie die Kontrolle und der Skoda kippte auf die Fahrerseite und blieb so liegen.

Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Ersten Erkenntnissen zu folge blieb die Frau unverletzt, wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die B7 war in Fahrtrichtung Kassel während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Hinweis: Zunächst hatte die Polizei von einem überschlagenen Wagen gesprochen, diese Angabe wurde mittlerweile korrigiert.