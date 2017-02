23-Jähriger nach gefährlichem Überholmanöver bei Vellmar-Mitte leicht verletzt

Vellmar. Ein 23-Jähriger aus Kassel ist am Mittwochabend mit seinem Auto auf der Bundesstraße 7 bei Vellmar ins Schleudern geraten und wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige gegen 19 Uhr von Kassel kommend mit seinem 3-er BMW in Richtung Espenau unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Vellmar-Mitte überholte er ein anderes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren geriet er laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und kam von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild und rutschte in den Graben. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Auto befreien.

Die Bundesstraße war in beide Richtung etwa eine halbe Stunde gesperrt. In Richtung Norden dauerte die Sperrung sogar bis etwa 20.30 Uhr an. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3000 Euro.

