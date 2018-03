Volkswagen legt in Berlin Bilanz vor

Berlin. Mit starken Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2017 im Rücken dürfte Volkswagen trotz des Dieselskandals 2018 wieder in die Offensive gehen - trotz der andauernden Aufarbeitung der Abgasaffäre.

So muss der weltgrößte Autobauer den grundlegenden Wandel hin zu Elektromobilität und Digitalisierung bewältigen.

Am heutigen Dienstag legt der Volkswagen-Konzern in Berlin die detaillierten Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie den Geschäftsbericht für 2017 vor. Die Eckdaten zum vergangenen Jahr hatte der Konzern bereits im Februar veröffentlicht. Mit unterm Strich 11,4 Milliarden Euro fiel demnach der auf die Aktionäre entfallende Gewinn nicht nur mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Gleichzeitig war es ein größerer Überschuss als 2014 - dem letzten vollen Jahr vor dem Beginn des Dieselskandals.

Doch dürfte es in Berlin nicht nur um Zahlen gehen. Ein Thema könnte die künftige Struktur des Konzerns sein. Derzeit gebe es in der Autobranche den Trend zu Holdingstrukturen, wie die Beispiele Daimler und möglicherweise auch Continental zeigten, schrieb vunlängst NordLB-Analyst Frank Schwope. Die Rede war auch schon von einem Börsengang der Lkw-Sparte. Doch da wird der Betriebsrat noch ein Wörtchen mitreden wollen. Es dürfte also spannend in Berlin werden.

