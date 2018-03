VW-Pressekonferenz: Konzern will künftig an 16 Standorten Elektroautos bauen 

Berlin. Der VW-Konzern will bis Ende 2022 mehr als 34 Milliarden Euro in die Elektromobilität, das autonome Fahren und die Digitalisierung stecken. Das hat auch Auswirkungen auf das VW Werk Kassel in Baunatal.

Aktualisiert um 12.31 Uhr - Der VW-Konzern will bis Ende 2022 Elektrofahrzeuge an 16 Produktionsstandorten bauen. Das hat VW-Vorstandschef Matthias Müller auf der Jahrespressekonferenz in Berlin angekündigt. Der Konzern wolle bis Ende 2022 mehr als 34 Milliarden Euro in die Elektromobilität, das autonome Fahren, in neue Mobilitätsdienste und die Digitalisierung investieren.

Die Nachfrage nach E-Autos wächst. „Die Marke VW hat daher die Produktion des E-Golf in Dresden gerade verdoppelt. Absolut gesehen sind die Stückzahlen noch bescheiden“, sagte Müller. „Das wird sich spätestens dann ändern, wenn die ersten Modelle der nächsten E-Generation auf den Markt kommen.“ Davon könnte auch das Werk Kassel in Baunatal profitieren. Hier wird ab 2019 nämlich die Plattform (MEB) für die neuen Elektroautos von VW gebaut.

Am heutigen Dienstag legte der Volkswagen-Konzern in Berlin die detaillierten Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie den Geschäftsbericht für 2017 vor: Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 von 217,3 Milliarden Euro auf 230,68 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern kletterte von 5,4 auf 11,63 Milliarden Euro. Weltweit wurden 10,77 (10,39) Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

+ Das Bild zeigt das Zukunftsmodell Sedric, das als Schulbus die Kinder ohne Fahrer – also autonom – zur Schule bringen soll. © Kühling

Die Eckdaten zum vergangenen Jahr hatte der Konzern bereits im Februar veröffentlicht. Mit unterm Strich 11,4 Milliarden Euro fiel demnach der auf die Aktionäre entfallende Gewinn nicht nur mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Gleichzeitig war es ein größerer Überschuss als 2014 - dem letzten vollen Jahr vor dem Beginn des Dieselskandals.

Doch dürfte es in Berlin nicht nur um Zahlen gehen. Ein Thema könnte die künftige Struktur des Konzerns sein. Derzeit gebe es in der Autobranche den Trend zu Holdingstrukturen, wie die Beispiele Daimler und möglicherweise auch Continental zeigten, schrieb NordLB-Analyst Frank Schwope. Die Rede war auch schon von einem Börsengang der Lkw-Sparte. Doch da wird der Betriebsrat noch ein Wörtchen mitreden wollen. Es dürfte also spannend in Berlin werden.