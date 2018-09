VW-Werk will bis zum Jahr 2025 insgesamt 45 Prozent Energie einsparen

Baunatal. Mit der Strategie „Think Blue Factory“ will das VW-Werk Kassel in Baunatal bis zum Jahr 2025 insgesamt 45 Prozent Energie einsparen.

Um das Thema Nachhaltigkeit auf ein noch breiteres Fundament zu stellen, hat das Werk jetzt die Nachhaltigkeitsstrategie 2025 verabschiedet – als eines der ersten im gesamten VW-Konzern.

„Kern dieser Strategie ist ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Menschen, denn wirtschaftlicher Erfolg, eine lebenswerte Umwelt sowie soziale Gerechtigkeit bedingen einander“, heißt es in dem jetzt von Werkleiter Thorsten Jablonski und den Chefs der einzelnen Produktionsbereiche unterzeichneten Grundsatzpapier.

Das Baunataler Werk habe beispielsweise mit einer Gießerei, einer Schmiede und einer Härterei einen hohen Energiebedarf, erläuterte Jablonski im Gespräch mit der HNA. Das biete aber gleichzeitig auch die Chance an vielen Punkten den Energieaufwand zu reduzieren. Fahrzeugbauende Werke hätten diese Möglichkeit mit ihren Produktionsstraßen nicht in diesem Umfang.

Im Prozess „Think Blue Factory“ hat sich seit 2010 Einiges auf dem Weg zum großen Energiesparziel von 45 Prozent getan. Pro Jahr spare man inzwischen in der Fabrik soviel Energie, wie im Schnitt 3333 Menschen verbrauchen, erläuterte Rupert Zeh, Chef der Werktechnik. Beim Abfall fallen inzwischen pro Jahr 100.000 Kilogramm weniger an. Das ist die Menge von 132 Einfamilienhäusern. Und der Verbrauch von Frischwasser sei pro Jahr um 7545 Kubikmeter reduziert worden, so Zeh. Das entspreche der Wassermenge von 45 Einfamilienhaushalten.

22,4 Mio. Euro eingespart

Insgesamt seien seit Beginn des Programms Einsparungen in diesem Sektor von 22,4 Millionen Euro erzielt worden, was dem Verbrauch von 30 000 Menschen pro Jahr entspreche, so der Verantwortliche der Werktechnik. Die Strategie „Think Blue Factory“ läuft seit 2010 im Baunataler Werk. Zunächst stand eine Einsparung von 25 Prozent bis 2018 als Ziel fest. „Das haben wir geschafft und sogar noch übertroffen“, sagt Dirk Sauermann, Leiter des Bereichs Umweltschutz und Entsorgung. Daraufhin habe man sich jetzt ein neues Ziel bis zum Jahr 2025 gesucht.