Trotz geänderter Rezeptur: In Baunatal bleibt der VW-Ketchup Kult

Baunatal. Die Currywurst von Volkswagen steht in ihrer Bekanntheit dem VW-Käfer, dem Golf und dem Passat kaum nach. Genauso ist es mit dem dazugehörigen Original VW Gewürzketchup.

550.000 Flaschen werden von der Volkswagen Service Factory in einem Jahr verkauft. Kürzlich hat VW den Hersteller und damit das Rezept gewechselt. Das schmeckt nicht jedem.

VW produziert zwar die Würste selbst, der Ketchup kam bislang aber von Kraft beziehungsweise dem Nachfolge-Unternehmen Mondelez. Der Vertrag sei gekündigt worden, berichtet Erwin Nehm, Küchenchef im VW-Werk Kassel in Baunatal. Nach längerer Suche entschied sich der Autokonzern schließlich für die Firma Develey in Unterhaching bei München.

Laut Martin Cordes, Gastronomiechef bei VW in Wolfsburg, wurde mit einem Jahr Vorlaufzeit nach der richtigen Rezeptur gesucht. „Diese haben wir genutzt, um den neuen Hersteller unter zwölf Anbietern auszusuchen und anschließend den Ketchup auch ausgiebig unter Mitarbeitern zu testen“, sagt er in einem Gespräch mit dem Volkswagen-Portal. „Diese Tests fielen alle positiv aus.“

VW räumt allerdings ein, dass der Ketchup „zurzeit anders schmeckt als gewohnt“. Das sei Mitarbeitern aufgefallen und ein Gesprächsthema am Mittagstisch und in sozialen Medien. Nicht alle sind also davon überzeugt, dass der Nachbau des Kult-Ketups perfekt gelungen ist.

+ Erwin Nehm „Wir haben den neuen Ketchup Anfang des Jahres bestellt“, erläutert Erwin Nehm. Im Baunataler Werk habe von den Currywurst-Essern niemand den Übergang zu dem neuen Produkt mitbekommen. „Wir haben jedenfalls kein Feedback bekommen“, sagt er. „Mir ist es nicht aufgefallen“, sagt beispielsweise auch Lukas Sinning, der in einer Werkkantine gerade Currywurst isst. Der 23-Jährige aus Baunatal-Guntershausen gibt zu: Bei jedem dritten Essen stehe der VW-Klassiker auf dem Speiseplan. Auch für zu Hause nutze er den Gewürzketchup. „Das kaufe ich entweder hier oder im Supermarkt.“ Lukas Sinning will nämlich bei seinen eigenen Currywürsten und Frikadellen nicht auf den besonderen Geschmack verzichten. „Man würde ihn rausschmecken. Er hat einfach eine besondere Note.“

+ Lukas Sinning probiert die Currywurst mit Original VW Ketchup, hier mit Christopher Kurz (links) von der Küche. © Sven Kühling

Oliver Winter hat ebenfalls eine Currywurst in der Kantine auf dem Tisch. „Ich esse sie vielleicht zehnmal im Jahr“, sagt der 38-Jährige aus Habichtswald. Der Wechsel von einem Rezept zu einem anderen sei ihm nicht aufgefallen. „Es schmeckt nach wie vor.“

In den VW-Kantinen gibt es den Gewürzketchup auch in Flaschen für 2,10 Euro zu kaufen. „Wir verkaufen pro Jahr 4000 Flaschen“, sagt der Küchenchef. Zusätzlich vertreibe man das Produkt über Edeka-Märkte in der Region. Auch einige VW-Händler bieten den Ketchup als VW-Original-Teil an.

Aus dem Video-Archiv: Die VW-Currywurst ist Kult