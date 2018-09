Wasserski-Artisten aus Fuldabrück treten bei Show-Wettbewerb in Kanada an

Kassel / Fuldabrück. Auf zur Weltmeisterschaft: Wasserski-Artisten aus Fuldabrück-Bergshausen treten bei der Weltmeisterschaft der Wasserskishowläufer an. Sieben Artisten sind nach Huntsville, Kanada gereist.

Erstmals ist ein deutsches Team bei der Weltmeisterschaft der Wasserskishowläufer dabei. Zum Nationalteam der Wasserski-Artisten gehören auch sieben Läufer aus der Region. Mit der insgesamt 40-köpfigen Nationalmannschaft und zehn Begleitern sind sie ins kanadische Huntsville gereist.

In der Kleinstadt nördlich von Toronto in Ontario treffen sich vom 7. bis 9. September die Nationalteams aus den USA, Kanada, China, Belgien, Australien und Deutschland, um die weltbeste Showlauf-Truppe zu küren. Zum Kasseler Zissel waren die Läufer des Pharao-Showteams des Wasserskiclubs Fuldabrück-Bergshausen, der Wasserski-Show des Deutsch- Schweizerischer Motorboot- Clubs in Konstanz am Bodensee, des Malibu-Show-Teams aus Erlenbach am Main sowie Einzelläufer aus Mainz, Köln und Schleich an der Mosel mit ihrem WM-Programm bereits auf der Fulda zu sehen.

Bei der WM geht es nicht allein um sportliche Perfektion auf den Wasserski und Disziplinen wie Swivel, Barfuss, Springen, Wakeboard, Hydrofoil, Trickski oder die vierstöckige Pyramide. Die Aktiven müssen die Jury zudem mit der einstündigen Show-Choreografie überzeugen, die an ein Musical erinnert und eine Story erzählt. Bewertet wird dabei der Unterhaltungswert der von populären Musiktiteln begleiteten Vorführungen.

National Waterski Show Team Germany auf dem Zissel in Kassel (4. August 2018) from HIGHCOPTER on Vimeo.

Das Thema der Nationalmannschaft ist ein deutscher Exportschlager: Oktoberfest. „Das finden in Nordamerika alle cool“, sagt Karsten Fahlbusch. Der fesche Lederhosen- und Dirndl-Look der deutschen Wasserskiartisten sorgte schon auf der Fulda für Begeisterung der Zuschauer.

Für den ersten WM-Auftritt einer deutschen Wasserskishow-Nationalmannschaft geben sich die Pharao-Läufer bescheiden. Es geht ums Dabeisein. „Es ist schon ein echter Erfolg, dass wir rüberfliegen und mitmachen“, freut sich Fahlbusch, dessen Ehefrau und Showdirektorin Nancy Hirschfeld die Idee zur Oktoberfest-Choreografie hatte.

In nur wenigen Monaten eine große Show auf die Beine zu stellen, war ein hartes Stück Arbeit für das Team. Schon die Organisation der Trainingseinheiten war eine Herausforderung. Die Kosten der Reise zur WM müssen die Aktiven selbst berappen, haben dafür unter Familienmitgliedern, Freunden und Wasserski-Fans Sponsoren geworben und Geld gesammelt.