Großbaustelle am Wochenende: Kreuzung am Auestadion in Kassel wird erneuert

Schon seit einigen Tagen eine Hürde: Die Baustelle am Auestadion in Kassel.

Die Kreuzung am Auestadion wird am Wochenende zur Großbaustelle. Wer hier nicht unbedingt vorbeifahren muss, sollte den Bereich meiden.

Innerhalb von nur drei Tagen sollen die Fahrbahnen des Linksabbiegers von der Frankfurter Straße zur Autobahn und auch der Belag des Autobahnzubringers erneuert werden. „Diese Abschnitte haben es dringend nötig“, sagt Monika Büthe vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Stadt, die die Arbeiten mit ihrem Kollegen Jan Striening leitet.

Die Vorbereitungen für die Straßensanierung haben bereits in den vergangenen Tagen für Staus auf der Frankfurter- und der Ludwig-Mond-Straße gesorgt. Hier waren Absperrungen nötig, damit am Rand des Autobahnzubringers gearbeitet werden konnte. Ab Freitag, 12. April, neun Uhr, wird der Linksabbieger von der Frankfurter Straße stadtauswärts zur Autobahn gesperrt. Dann kann man an der Auestadionkreuzung nur noch geradeaus oder nach rechts in die Ludwig-Mond-Straße fahren. Die Umleitung zur Autobahn und zum dez-Einkaufszentrum ist ausgeschildert. Die führt geradeaus über die Frankfurter Straße. Zur Autobahn kann man nach links über die Raiffeisenstraße abbiegen, die Ampel in diesem Bereich wird abgeschaltet. Im Gegenverkehr ist eine Spur gesperrt, damit es übersichtlicher wird. Zum dez geht es eine Kreuzung weiter über die Credéstraße.

+ Neue Verkehrsführung am Auestadion: So kommen Sie am Wochenende ans Ziel. © HNA Grafik

Ab 18 Uhr am Freitag wird dann auch die Geradeausspur von der Ludwig-Mond-Straße zum Autobahnzubringer gesperrt. Dann muss man entweder nach rechts oder nach links in die Frankfurter Straße abbiegen. Große LED-Schilder weisen auf die Umleitungen hin. Am Montag früh soll der Verkehr wieder normal laufen.

Karte: Hier befindet sich die Kreuzung am Auestadion in Kassel

Einsatz gegen Risse und Sprünge

Wenn alles gut läuft, sind die Arbeiten an der Auestadionkreuzung bereits am Sonntagabend abgeschlossen. „Die Nacht haben wir als Puffer“, sagt Bauleiter Jan Striening. Denn klar ist: Am kommenden Montag soll einer der wichtigsten Verkehrsknoten der Stadt wieder ohne Behinderungen befahrbar sein.

Wer wissen will, warum die Auestadionkreuzung am Wochenende zur Großbaustelle wird, muss sich die Fahrbahnen aus der Nähe ansehen. Es gibt große Bodenwellen, Risse, Spurrinnen und bislang noch kleine Schlaglöcher. Würde man jetzt noch länger warten, wäre der Aufwand bei der Sanierung demnächst noch größer.

+ Frostschäden und Bodenwellen: Die Frankfurter Straße im Bereich der Auestadionkreuzung ist in einem deutlich schlechteren Zustand, als man das im Vorbeifahren sieht. © Pia Malmus

Die Umleitungen

Wer am Wochenende stadtauswärts auf der Frankfurter Straße unterwegs ist und zur Autobahn will, muss eine Umleitung fahren. Die ist mit großen LED-Hinweisen ausgeschildert und führt über die Raiffeisenstraße. Damit es hier halbwegs vorangeht, wird die Ampelanlage abgeschaltet. „Außerdem geben wir im Gegenverkehr auf der Frankfurter Straße stadteinwärts nur eine von zwei Spuren frei“, sagt Monika Büthe vom städtischen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt.

+ Umleitung: Über die Raiffeisenstraße können Autofahrer auf die Autobahn fahren. © HNA Grafik

So soll das Linksabbiegen zur Raiffeisenstraße erleichtert werden. Wer zum dez-Einkaufszentrum will, kann über die Credéstraße fahren. Auch aus der Gegenrichtung ist die Zufahrt zur Südtangente wegen der Bauarbeiten nicht möglich. Auch hier führt die Umleitung über die Raiffeisenstraße.

Zweiter Teil im Mai

Mit den Arbeiten am Wochenende ist erst die Hälfte der anstehenden Fahrbahnsanierung geschafft. Von Freitag, 3. Mai, bis Montag, 6. Mai (sechs Uhr) ist die zweite Etappe geplant. Die Pause ist nach Angaben der Stadt nötig, damit der Tag der Erde ungestört gefeiert werden kann.

Das Umweltfest, zu dem wieder Tausende von Besuchern erwartet werden, ist für Sonntag, 28. April, geplant. Die über 200 Stände sollen auf der Ludwig-Mond-Straße zwischen Wehlheiden und der Südstadt aufgebaut werden. Deshalb findet der Straßenbau von der Bosestraße bis zur Auestadionkreuzung erst eine Woche später statt.

Änderungen für Busse

Während der Bauarbeiten fahren auch die Buslinien 12 und 13 der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) eine Umleitung. Die führt von der Kohlenstraße über die Tischbeinstraße zur Frankfurter Straße. Die Haltestellen an der Ludwig-Mond-Straße werden dann nicht angefahren. Nähere Informationen gibt es unter kvg.de im Internet.

Auch auf der Druseltalstraße gibt es derzeit weitere Behinderungen: Seit Montag, 8. April, wird dort die Bertha-von-Suttner-Straße nachts komplett gesperrt.

Von Thomas Siemon