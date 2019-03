Rekordtief bei Straftaten in Kassel – Gewaltdelikte nahmen aber zu

Die Zahl der Einbrüche in Stadt und Landkreis hat sich im Vergleich zu 2016 fast halbiert.

Es gibt weniger Straftaten und eine höhere Aufklärungsquote in Nordhessen. Das zeigt die neueste Kriminalitätsstatistik. Allerdings: Gewaltdelikte nahmen zu. Ein Überblick.

Polizeipräsident Konrad Stelzenbach hat am Mittwoch bei der der Präsentation der Kriminalstatistik eine positive Bilanz gezogen. Das Polizeipräsidium Nordhessen verzeichnete im Jahr 2018 insgesamt 41.548 Straftaten. Das sind 868 Fälle weniger als noch 2017 (42.416 Fälle). Damit setze sich seit Bestehen des Polizeipräsidiums Nordhessen im Jahr 2001 der positive Sicherheitstrend fort. Im Zehn-Jahres-Rückblick (2009: 51.884 Straftaten) sei ein Rückgang um rund 10.000 Straftaten festzustellen.

Auch in der Stadt und im Landkreis Kassel, wo 60 Prozent der erfassten Kriminalität Nordhessens stattfinden, sind die Straftaten zurückgegangen. In der Stadt sei die Zahl der angezeigten Straftaten um 1,9 Prozent auf 18.025 Fälle zurückgegangen. Das sei ein Rekordtiefstand, so Stelzenbach. Die Aufklärungsquote liege bei 60,1 Prozent und bewege sich damit auf einem „sehr guten Niveau“ wie 2017 (60,5). Mit 6913 registrierten Delikten sind im Landkreis Kassel rund 100 Straftaten weniger registriert worden als im Jahr 2017 (7138). Die Aufklärungsquote konnte hier mit 58 Prozent leicht gesteigert werden.

Während die Zahl der Einbrüche in Stadt und Landkreis sich im Vergleich zu 2016 und zuvor fast halbiert haben, ist die Zahl der Gewaltdelikte (darunter fallen Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, gefährliche Körperverletzung) in der Stadt auf 776 Fälle (2017: 747) leicht angestiegen. Hier liege die Aufklärungsquote bei 83,3 Prozent.

Der Polizeipräsident teilt mit, dass ganz aktuell ein Mann mithilfe eines DNA-Treffers ermittelt wurde, der verdächtigt wird, eine Frau in Kassel vergewaltigt zu haben. Näheres wollte die Polizei zu dem Fall noch nicht sagen.

In Kassel sind 2018 insgesamt 7445 Tatverdächtige ermittelt worden. Bei 39,2 Prozent handele es sich um Nichtdeutsche. Das entspreche den Werten der beiden Vorjahre.