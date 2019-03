154 Mal wurden Polizisten in Stadt und Kreis Kassel angegriffen - Blick auf Kriminalstatistik 2018

Delikte wie Raub und Diebstahl sind 2018 zurückgegangen, die Zahl der Wohnungseinbrüche blieb auf ähnlichem Niveau und der Stern bleibt Kriminalitätsschwerpunkt. Das Wichtigste der Kriminalstatistik 2018.

Die Kriminalstatistik für 2018 wurde gestern von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach vorgestellt. Wir gehen auf einzelne Aspekte näher ein.

Dass es sich bei der Kriminalstatistik, die jedes Jahr im Februar/März vorgestellt wird, um keine Tatzeitstatistik, sondern um eine Erfassungsstatistik handelt, wird auch an den aufgeführten Kapitaldelikten deutlich. Die Fälle fließen erst in die Statistik der Polizei ein, wenn sie final an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden sind.

In die Statistik für 2018 fällt deshalb auch in der Stadt Kassel ein vollendeter Mord aus dem März 2017. Damals hatte ein 69-jähriger Mann, der bereits dafür verurteilt worden ist, in der Ihringshäuser Straße seinen Nachbarn erschossen.

Als zweiter vollendeter Mordfall wird der Tod der 19-jährigen Studentin, deren Leiche am 6. November 2018 in dem Studentenwohnheim am Ostring gefunden wurde, aufgeführt. Zudem gab es in der Stadt drei Mordversuche – in Wehlheiden (ein Mann wurde nach einem Kneipenbesuch niedergestochen) und in Rothenditmold (Frau wurde im Hauseingang niedergestochen). Zudem zeigte eine Frau ihren Ehemann an, der versucht hatte, sie zu erwürgen.

Im Landkreis Kassel gab es 2018 keinen Mord und zwei versuchte Totschlagsdelikte.

Straßenkriminalität

Zur Straßenkriminalität gehören Delikte im öffentlichen Raum (Raub, Handtaschenraub, Diebstahl), die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen. Glücklicherweise sei die Zahl dieser Fälle rückläufig, so der Polizeipräsident. Im Jahr 2018 verzeichnete die Polizei 3039 Straftaten in der Stadt Kassel, das sind 21 Fälle weniger als im Jahr zuvor und sogar 1249 Fälle weniger als vor fünf Jahren (2014: 4288 Fälle). Die Statistik 2018 weist für den Landkreis Kassel insgesamt 1212 Straftaten im öffentlichen Raum aus. Dies bedeutet einen Rückgang um rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1302).

Bemerkenswert sei allerdings, so Stelzenbach, dass die Anzahl der Fahrraddiebstähle in der Stadt Kassel massiv zugenommen habe. 969 Fälle kamen 2018 zur Anzeige, fast 400 mehr als im Vorjahr (2017: 589 Fälle). Das sei darauf zurückzuführen, dass Fahrräder häufig gar nicht oder nur schlecht gesichert seien, so Polizeisprecher Torsten Werner. Hinzu komme, dass der Wert der Räder steige, was diese Diebstähle für Täter lukrativer mache.

Wohnungseinbrüche

Auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegte sich 2018 die Zahl der Wohnungseinbrüche. Lagen die Zahlen in der Stadt Kassel 2016 noch bei über 700 Einbrüchen, reduzierten sich die Delikte bereits im Jahr 2017 merklich. 2018 blieb es mit 344 registrierten Wohnungseinbrüchen bei diesem Niveau. In 160 dieser Fälle blieb es bei einem Einbruchsversuch, das sind rund 47 Prozent aller Wohnungseinbrüche in Kassel.

Dieselbe Entwicklung gibt es im Landkreis: Registrierte die Polizei 2016 noch 400 Einbrüche, waren es 2017 nur noch 204 und im vergangenen Jahr 198 Fälle. In 85 der knapp 200 Einbrüche blieb es beim Versuch. Marco Bärtl (Abteilung Einsatz) führt diese Entwicklung auch auf die gute Präventionsarbeit durch den Polizeiladen zurück.

Rauschgiftkriminalität

Da Drogendelikte nach Kontrollen festgestellt werden, liegt die Aufklärungsquote in diesem Bereich mit 95,7 Prozent sehr hoch. Nach einem leichten Anstieg seit 2015 (1042 Fälle), 2016 (1091 Fälle) und 2017 (1366 Fälle) registrierte die Polizei für das Jahr 2018 für die Stadt Kassel 1150 Delikte. Polizeisprecher Werner weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es sich bei der Hälfte dieser Delikte um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis handele.

Im Jahr 2017 sei die Anzahl der festgestellten Drogendelikte wegen der Vielzahl der Razzien rund um den Stern besonders hoch gewesen, erklärt der Polizeipräsident. Auch wenn die Zahl der Delikte rückläufig sei, sei der Stern immer noch ein Kriminalitätsbrennpunkt.

Im Stadt-Land-Vergleich bewegen sich die Zahlen der Rauschgiftdelikte im Kreis weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 2018 registrierte die Polizei mit 351 Rauschgiftdelikten dort nur ein Drittel der Straftaten in der Stadt. Das sind zehn Straftaten mehr als im Jahr 2017. 180 Fälle fallen dabei auf Straftaten im Zusammenhang mit dem Besitz von Cannabis.

2018 kamen im Landkreis drei Personen durch Drogenkonsum ums Leben, in der Stadt Kassel waren es zwölf Drogentote.

Widerstand

Nach der steigenden Anzahl von Gewalttaten gegen Polizeibeamte wurden die Schutzparagrafen im Strafgesetzbuch 2017 geändert. In der Kriminalstatistik 2018 wurden die beiden Paragrafen 113 StGB „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ und § 114 StGB „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ erstmals in der Jahresstatistik zusammen erfasst, was zu einer Steigerung der Fallzahlen auch in der Stadt Kassel geführt hat.

In 122 Fällen griffen Tatverdächtige Beamte an oder leisteten Widerstand. Das ist ein Plus von 48 Straftaten (2017: 74). Anders sieht es im Landkreis Kassel aus: Da gab es mit 32 Widerstände/ Angriffe auf Vollstreckungsbeamte fünf Fälle weniger als im Jahr 2017.

Die Tatverdächtigen

Bei knapp 40 Prozent (2923 Personen) aller Tatverdächtigen, die die Polizei in der Stadt Kassel im vergangenen Jahr ermittelt hat, handelt es sich um Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Darunter fallen auch 202 Verstöße gegen das Ausländerrecht. Das sind Delikte, die nur von Ausländern begangen werden können.

Insgesamt wurden in der Stadt Kassel 7445 Tatverdächtige erfasst, darunter 4522 Deutsche (dazu zählen auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft und Migranten, die eingebürgert worden sind). Der Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung liegt in Kassel bei rund 19 Prozent. Im Kreis Kassel beläuft sich die Gesamtzahl der Tatverdächtigen auf 3527. Darunter fallen 866 Nichtdeutsche.

Bei den Straftaten, die Nichtdeutsche in der Stadt Kassel begangen haben sollen, fällt auf, dass ihr Anteil bei den Delikten „Straftaten gegen das Leben“ bei 53,3 Prozent und bei „Fahrraddiebstählen“ bei 50 Prozent liegt.

Von Ulrike Pflüger-Scherb