Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Landgericht Kassel - kriminell schon mit elf

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Am Montag wurde vor der 11. Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel der Prozess gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger fortgesetzt. © dpa

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger sagte am Montag der Zwillingsbruder des Angeklagten und seine Mutter vor dem Kasseler Landgericht aus.

Kassel – „Ich finde, er ist ein super Junge, wenn er nüchtern ist. Wenn er Drogen nimmt, dann baut er viel Scheiße.“ Das sagte am Montag ein 30-jähriger Mann vor der 11. Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts über seinen Zwillingsbruder.

Dieser muss sich seit Juni dieses Jahres auf der Anklagebank unter anderem wegen Vergewaltigung in fünf Fällen, versuchter Vergewaltigung, räuberischer Erpressung, Raub und Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er zwischen Februar und Juli 2022 vier Frauen, darunter eine Schwangere, und einen Mann in Kassel vergewaltigt haben.

Zum Auftakt des Prozesses hatte der Angeklagte über seinen Verteidiger Christopher Posch erklären lassen, dass er alle Vorwürfe einräume, sich aber aufgrund seines massiven Drogen- und Alkoholkonsums in den vergangenen 15 Jahren an nichts mehr erinnern könne.

Sein Zwillingsbruder hat seit Prozessbeginn immer mal wieder die Verhandlung als Zuschauer verfolgt. Gestern schilderte er dem Gericht im Zeugenstand, dass sein Bruder und er schon relativ früh Probleme gehabt hätten und kriminell gewesen seien. Das habe im Alter von elf Jahren angefangen. „So sind wir aufgewachsen.“

Probleme hätten sie zum Beispiel gehabt, weil sie Kurden sind. Das habe zu viel Stress mit Türken in Kassel geführt. In Kassel sind die Zwillinge auch geboren, sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Der 30-Jährige berichtete von Schlägereien in der Jugendzeit, auch er und sein Bruder hätten sich oft geschlagen. Sein Bruder sei auch der Erste gewesen, der von beiden geklaut habe. Deshalb sei auch die Polizei nach Hause gekommen. „Wir haben früher so Straftaten gemacht in der Jugend“, fasste der Bruder zusammen.

Im Kindergarten seien ihre Söhne hyperaktiv gewesen, sagte die 51-jährige Mutter gestern mit leiser Stimme aus. Ansonsten sei alles normal gewesen. Nach der Einschulung in eine gemeinsame Klasse hätten sie allerdings nach kurzer Zeit getrennt werden müssen. Als die Jungen acht waren, habe sie sich von ihrem Mann getrennt. Die Scheidung folgte fünf Jahre später.

Die Probleme mit den Kindern hörten nicht auf. Sie habe oft Kontakt mit Schule und Jugendamt gehabt. Als die Zwillinge 15 waren, „habe sie sie nicht mehr halten können“. Damit meinte die Mutter, dass beide Jungen verurteilt wurden und in eine Einrichtung kamen. Der Angeklagte nach Berlin, sein Bruder nach Süddeutschland. Dort haben beide eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht. Als sie volljährig waren, kehrten beide nach Kassel zurück. Mittlerweile war ihr Vater gestorben, zu dem der Angeklagte eine enge Beziehung gehabt haben soll.

Am Anfang lebten die Brüder in Kassel zusammen und arbeiteten auch gemeinsam bei einer Zeitarbeitsfirma. Sein Bruder habe aber die gesamte Zeit über Drogen genommen, sagt der 30-Jährige im Zeugenstand. Irgendwann habe er gar nicht mehr gearbeitet.

Der Drogenkonsum seines Bruders habe in den zwei Jahren vor den angeklagten Taten massiv zugenommen. Kokain, Ecstasy, Amphetamine und sogar ein Pferdebetäubungsmittel soll er genommen haben. In der Wohnung des Bruders habe er auch mal eine Spritze gefunden. „Er hat zudem alles getrunken, was er bekommen hat. Wodka, Absinth oder Bier.“ Im Jahr 2021 habe er seinen Bruder zum Entzug nach Merxhausen gebracht. Nachdem er zurück nach Kassel gekommen sei, sei alles noch schlimmer geworden. Auch ein Aufenthalt bei Verwandten in der Schweiz habe nicht dazu geführt, dass sein Zwilling von den Drogen wegkommt. „Ich wollte ihm helfen, aber er hat die Hilfe als Angriff gesehen“, so der 30-Jährige über seinen Bruder. (Ulrike Pflüger-Scherb)