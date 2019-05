Die Küche ist der Mittelpunkt - Möbelhaus Hämel plant Ihre Traumküche

In den letzten Jahren hat sich der Stellenwert der Küche deutlich verändert. War die Küche früher knapp bemessen, ist sie heute großzügig und öffnet sich zum Wohnraum. Die Küche ist mehr als ein Raum zum Kochen geworden und dabei spielt es keine Rolle, ob sie für Singles, Paare oder Familien ist. Und die neuen Küchen sind so vielfältig wie noch nie.

Farbtrend – schwarz in der Küche

Insgesamt geht es bei den Küchenfarben eher dunkel zu: gedämpfte Hölzer, Mitternachtsblau und insbesondere Schwarz sind die Töne, die die Kücheneinrichtung beherrschen. Dabei sind der Kreativität in der Küchengestaltung keine Grenzen gesetzt und die Farben werden gemixt. Dies gilt für grifflose Designküchen wie für moderne Landhausküchen, wo die neuen dunklen Grautöne eine interessante Alternative zur klassisch weißen Küchen sind. Den Trend finden Sie auch im Hämel Küchenstudio, in dem Markenhersteller wie Contur, next125 und hochwertige Elektrogeräte von Miele, Siemens oder Bora gezeigt werden.

Küchen brauchen eine gut durchdachte Planung

In der Küche sollte alles einen optimalen Platz finden. Nur mit einer Küche, die Design und Funktionalität in sich vereint, werden Sie rundum glücklich sein. „Wir nehmen uns viel Zeit für unsere Kunden, klären alle Wünsche ab und besprechen den Bedarf an Stauraum und die Funktionen“ erklärt Gerrit Stephan, Küchenexperte bei Hämel. „Wir machen aus einem Raum Ihre neue Traumküche und bringen viele, kreative Ideen in die Planung ein. Bei uns profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.“

Hämel bietet besten Service

Die Ausstellung bei Hämel bietet viel Auswahl und Inspiration für die Neugestaltung der Küche. Das Möbelhaus in Frielendorf, das dieses Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum feiert, überzeugt neben der Qualität der Produkte mit einem perfekten Rundum-Service: von der detaillierten Planung über das Küchenaufmaß werden auch die Installationspläne erstellt. Die kompetenten Montageteams liefern die Küchenmöbel und schließen alle Elektrogeräte fachgerecht an.

Vorteile beim Kauf einer Küche*

Hämel Abo-Bonus-Aktion Die Inhaber der HNA Abo-Bonus-Card können sich bis zum 25. Mai 2019 ein ganzes Vorteilspaket beim Kauf einer Küche im Einrichtungshaus Hämel sichern:

+ GRATIS Lieferung mit Montage inkl. Anschlüsse im Wert von 695,-€ (im Umkreis von 75 KM) © Hämel GmbH Einrichtungshaus

+ GRATIS Garantieverlängerung auf 5 Jahre für Elektrogeräte im Wert von 189,-€ © Hämel GmbH Einrichtungshaus

+ GRATIS Geschirrspüler im Wert von UVP 1429,-€ © Hämel GmbH Einrichtungshaus

+ GRATIS Kühlschrankfüllung mit einem Einkaufsgutschein von REWE im Wert von 100,-€ © Hämel GmbH Einrichtungshaus

+ SONDERPREIS Miele Geräte-Set im Wert von 2098,-€ für nur 1595,-€ © Hämel GmbH Einrichtungshaus

* Gültig nur für Neuaufträge frei geplanter Küchen der Marke Contur ab 6.000 €. Nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar. Ausgenommen Werbeware oder bereits reduzierte Ware. Keine Barauszahlung.

