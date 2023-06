Kurz vor Eröffnung: Kühe zertrampeln neue Bike-Strecke am Hohen Gras

Vieh beschädigt Trailpark

+ © privat Kühe hatten großes Interesse an der neuen Mountainbikestrecke: Der Flowtrail, der über ihre Weide führt, ist durch Hufe beschädigt worden. Bauer Matthias Göbel (links) und Streckenbauer Patric Dreher sichten die Schäden. © privat

Am 18. Juni soll der neue Mountainbike-Trailpark am Hohen Gras eröffnet werden. Doch nun haben Kühe einen Teil der Strecke beschädigt.

Kassel – Nach jahrelanger Planung und monatelanger Arbeit soll am 18. Juni der neue Mountainbike-Trailpark am Hohen Gras eröffnen. Fünf Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Anforderungen sind entstanden. Doch nun hat eine Herde mit 55 Kühen allzu viel Gefallen an dem Streckenabschnitt gefunden, der unweit der Lift-Anlage über ihre Weide führt. Vor allem die in mühsamer Handarbeit gebauten Steilkurven wurden vom Vieh zertrampelt.

Beim Naturpark Habichtswald nimmt man die Sache mit Humor: „Bei allem Ärger über die viele Arbeit, die zerstört wurde, hat die Sache auch etwas Komisches“, findet Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks, der den Trailpark betreibt. Am geplanten Eröffnungstermin am 18. Juni werde festgehalten. „Wir werden die Schäden bis dahin provisorisch instandsetzen lassen“, so Depenbrock. Für eine richtige Reparatur fehle den Streckenbauern die Zeit und die Feuchtigkeit. Es brauche zunächst Regen, um das Gelände wieder modellieren zu können. Insofern müssten Mountainbiker nach der Eröffnung zunächst mit Qualitätseinbußen auf dem Streckenabschnitt leben.

Kühe könnten auch künftig Spuren auf Bike-Strecke hinterlassen

Dabei ist nicht mal garantiert, dass sich etwas Vergleichbares nicht wiederholt. Denn der sogenannte Flowtrail führt über die eingezäunte Wiese, die seit vielen Jahren als Weide von Bauer Matthias Göbel genutzt wird. Die Mountainbiker fahren über zwei Viehgitter, die von den Kühen nicht betreten werden, in die Weide hinein und auf der anderen Seite in Richtung Talstation des Liftes wieder heraus. Der Lift, der bisher nur von Skifahrern genutzt wurde, soll künftig auch die Mountainbiker wieder nach oben bringen.

Depenbrock ist indes ganz zuversichtlich, dass die Koexistenz von Kühen und Radfahrern sich noch einspielen wird. Dabei baut er auf die Expertise von Bauer Göbel, der glaube, dass seine Tiere das aktuell große Interesse an der Strecke verlieren werden. Natürlich würden die Kühe aber auch künftig ihre Spuren auf der Strecke hinterlassen: Neben Hufabdrücken auch Kuhfladen. Weil in dem Streckenabschnitt nicht schnell gefahren werde, sei beides kein Problem.

Angst müsse auch niemand vor den Tieren haben. „Die sind tolerant und sehr friedlich. Es sind nur Kühe, keine Bullen“, so Depenbrock. Den gewählten Streckenverlauf über die Kuhweide hält er für durchaus reizvoll. Um Radfahrer auf die tierische Begegnung und mögliche Streckenschäden vorzubereiten, will der Naturpark nun aber noch entsprechende Hinweisschilder im Bereich der Kuhweide aufstellen. (Bastian Ludwig)