Kulturzelt Kassel: So funktioniert das Festival im neuen Zirkuszelt

Von: Matthias Lohr

Die neue verkürzte Saison im Kasseler Kulturzelt findet wieder in einem Zirkuszelt statt. Das Auftaktkonzert brachte viel Lob für die neue Spielstätte.

Kassel – Eine gefeierte Künstlerin, bestes Wetter und ein neues Zelt: Der Saison-Auftakt des Kasseler Kulturzelts mit der Südafrikanerin Alice Phoebe Lou hätte kaum besser sein können. Eindrücke vom Samstagabend in Kassel.

Zum ersten Mal seit 2009 findet das Kulturzelt wieder in einem klassischen Zirkuszelt und nicht im temporären Konzertsaal statt, der vor 13 Jahren 500 000 Euro gekostet hatte. Der Aufbau der Konzertmuschel ist teuer. Weil die Folgen der Pandemie den Veranstaltern zu schaffen machen, hat das Zeltkultur-Team nun wieder ein Zirkuszelt angemietet. Die neue Spielstätte fasst nur 670 statt 900 Besucher und hat keine Klimaanlage, kam aber sehr gut an – wohl auch wegen des Sternenhimmels unter dem Dach. Julius Jasperbrinkmann (17), Vorsitzender des Stadtschulrats, lobte den „heimeligen Charme“.

Das Kulturzelt Kassel: Rückkehr in Zirkuszelt spart auch Energie

Gute Laune zur Eröffnung: Das Zeltkultur-Team mit (von links) Mathias Jakob, Jürgen Truß, Lutz Reimer und Bernhard Weiß. © Dieter Schachtschneider

Miki Lazar findet das neue Kulturzelt ebenfalls „gemütlicher“, blickt aber auch etwas nostalgisch zurück. Der 65-Jährige hat früher jahrelang am Eingang mitgearbeitet und sagt: „Der temporäre Konzertbau hatte auch seine Vorteile.“ Mitveranstalter Mathias Jakob sagte: „Wir gehen den Schritt nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus ökologischen.“ So spare man Energie, und es seien weniger Transportfahrten notwendig. Dafür muss man nun etwas mehr schwitzen. Am Samstag war es aber erträglich.

Programm im Kulturzelt Kassel mit 50 Prozent Frauenanteil

Zum letzten Mal hielt Susanne Völker die Eröffnungsrede. Die Amtszeit der Kulturdezernentin endet im August. Sie lobte die Veranstalter: „Das Team hat Unfassbares geleistet.“ Damit meinte sie nicht nur die Tatsache, dass das Zelt das Unwetter am Donnerstag heil überstanden hatte, sondern auch das „fantastische Programm“. Das besteht zu 50 Prozent aus Frauen, was bemerkenswert ist, da sonst bei Festivals vor allem Männer auf der Bühne stehen.

Neben dem gestrigen Auftritt von Calexico sind auch die Konzerte von Les Yeux D’La Tête! (Mittwoch) und Joy Denalane (5. Juli) ausverkauft. Insgesamt, heißt es bei Zeltkultur, sei der Vorverkauf deutlich besser angelaufen als im Vorjahr, als es einige Ausreißer nach unten gab.

Zusätzliche Unterstützer für Kulturzelt in Kassel gesucht

Wie schon im Vorjahr sprach auch diesmal Wintershall-Chef Mario Mehren nicht zur Eröffnung. Der Energiekonzern ist seit Jahrzehnten Hauptsponsor, wird wegen seiner Russland-Geschäfte nun aber von Kritikern gerügt. Bernhard Weiß (Zeltkultur) versucht, zusätzliche Unterstützer zu gewinnen.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine größere Rolle. Dieses Jahr nimmt das Kulturzelt an einer Studie zur Zukunft von Festivals teil. „Nach der Saison werden wir definitiv ein paar Bäume pflanzen“, versprach Jakob.

Biergarten ist ein Star der Show: Team des Ulenspiegel aus Kassel reicht Speisen und Getränke

Der Star neben dem Zelt ist auch dieses Jahr wieder der Biergarten, in dem Stefan Brede mit seinem Team vom Ulenspiegel nicht nur die Speisen, sondern auch die Getränke anbietet. Der langjährige Wirt Sladjan Tutnjevic hat sich zurückgezogen. Nicht nur Dagmar Krauße von der Initiative „Offen für Vielfalt“ lobt die „traumhafte Biergartenatmosphäre“.

Auch viele Prominente waren am Samstag an der Fulda – vom Bald-Oberbürgermeister Sven Schoeller über Uni-Kanzler Oliver Fromm bis zu Schauspieler Bernd Hölscher. Weil in der Stadt so viel los war wie selten, mussten sich manche sputen: Staatstheater-Intendant Florian Lutz war erst am Kulturzelt und dann bei der Tanztheaterpremiere in seinem Haus. So kann der Sommer weitergehen. (Matthias Lohr)