Kulturzelt Kassel vor dem Aus: Veranstalter kritisieren Stadt

Kassel. Ist das Kasseler Kulturzelt Geschichte? Die Organisatoren wollen das Festival an der Drahtbrücke nicht mehr veranstalten. Sie vermissen Unterstützung durch die Stadt.

Aktualisiert am Donnerstag um 13.50 Uhr: Schreckensnachricht in der Kasseler Kulturszene. Die Organisatoren des Kulturzelts haben am Morgen bekanntgeben, dass sie das Festival an der Drahtbrücke nicht mehr weiter veranstalten wollen. "Das Kulturzelt Kassel sagt Good Bye" ist eine Mitteilung überschrieben, die Angelika Umbach und Lutz Engelhardt per Mail und Facebook verbreitet haben.

Dort heißt es: "Vielleicht sehen wir uns in einem anderen Format wieder, das Sommerfestival im Zelt wird zukünftig nicht mehr von unserem Trägerverein betrieben. Wir reagieren damit auf die Rahmenbedingungen in der Stadt Kassel und das Risiko für unseren Trägerverein, die eine Fortführung auf dem von uns gezeigten Niveau nicht weiter ermöglichen."

Die formalen Rahmenbedingungen seien "jedes Jahr repressiver geworden". Die "schwierigen, selbstausbeuterischen und riskanten Bedingungen seien nicht mehr weiter tragbar" für das Duo, hinter dem ein Trägerverein steht. Unter anderem habe sich die Förderung seit 1994 nicht erhöht, während Ausgaben für Schallschutz, Personal, Sicherheit und Infrastruktur ständig gestiegen seien.

Ob der überraschende Schritt das endgültige Aus für das Festival ist, bleibt unklar. Umbach und Engelhardt kündigen an, den festen Konzertbau, der seit 2010 Austragungsort des Kulturzelts ist, der Stadt zur Verfügung zu stellen: "Wir haben uns das Festival von der Stadt nur geliehen." Aus dem Rathaus gab es dazu bis zum Mittag keine Reaktion. Die Verantwortlichen dort haben angeblich erst durch die Mitteilung vom Rückzug von Umbach und Engelhardt erfahren.

+ Die Organisatoren: Angelika Umbach (Mitte) und Lutz Engelhardt mit Nina Klein vom Sponsor Wintershall. © Jörg Lantelme/nh

Mit dem hatten selbst Kenner der Szene nicht gerechnet. Noch vor einem Monat hatten die Veranstalter nach der 32. Saison eine Rekordbilanz gezogen: "Es war der schönste Sommer, den wir je erlebt haben." 28.000 Zuschauer bedeuteten Rekord. Von 33 Konzerten waren 20 ausverkauft.

Kulturzelt-Kenner sind schockiert

Marcel Klier vom Kulturzentrum Schlachthof dachte zunächst an einen Scherz, als er die Nachricht vom Aus am Morgen bei Facebook sah: "Ich bin fast schockiert und habe das nicht kommen sehen." Markus Knierim vom Theaterstübchen sagt: "Das ist eine Katastrophe für die Stadt. Das Kulturzelt war für Kassel wie eine WM." Sein Kollege Klier hat immerhin die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch weitergeht: "Es sollte jetzt einen Dialog geben."

Einen öffentlichen Dialog gibt es vorerst nicht. Näher erläutern wollten Umbach und Engelhardt ihre Entscheidung nicht. "Diese Entscheidung ist uns und dem Verein sehr schwergefallen. Im Moment möchten wir keine weiteren Statements abgeben und brauchen erstmal ein paar Tage Zeit, um zu uns zu kommen", schrieb Engelhardt auf eine entsprechende Anfrage.

Zu groß ist offensichtlich die Enttäuschung gegenüber der Stadt. Die Kulturarena Jena, in der meist dieselben Acts wie in Nordhessen auftraten, und den Hafensommer in Würzburg will er weiterhin kuratieren: Dort stünden "die Stadt und deren Institutionen geschlossen dahinter. Da ist ganz viel Liebe bei den Verantwortlichen." Auch das ist eine Kritik an Kassel.

Damit sieht so aus, als würde mit der Entscheidung von Umbach und Engelhardt eine Ära enden, die 1987 als Begleitprogramm zur documenta begonnen hatte. Seit der ersten Auflage hatte sich das Ereignis schnell einen Namen in der deutschen Festival-Landschaft gemacht. Manche nannten es das "deutsche Montreux" - in Anlehnung an das berühmte Jazz-Festival am Genfer See. Das Programm in diesem Sommer hielten viele Besucher für das beste seit langem - auch die Atmosphäre am Fuldaufer war einzigartig. Kam das Beste damit zum Schluss? Ist das Festival nun für immer untergegangen? Diese Fragen werden sich wohl erst in den kommenden Wochen klären.

